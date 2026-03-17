Министр пообещал семье с тройней 15 тысяч евро и ответил на негативные комментарии
«От всего сердца поздравляю новую семью с тройней. Искренне радуюсь большим семьям! В ближайшее время государство предоставит семье единовременное пособие в размере 15 000 евро. Спасибо персоналу Рижского роддома за профессиональную работу», — сообщил Рейнис Узулниекс.
No ❤️ sirds sveicu jauno trīnīšu ģimeni. Patiesi priecājos par kuplām ģimenēm!— Reinis Uzulnieks (@reinisuzulnieks) March 16, 2026
🇱🇻 Valsts tuvākajā laikā piešķirs ģimenei vienreizēju pabalstu 15 000 EUR apmērā.
🙌 Paldies Rīgas dzemdību nama personālam par profesionālo darbu! pic.twitter.com/iPL4fAs9vw
Министр также отреагировал на негативные комментарии в соцсетях, отметив: «Сегодня поздравил родителей тройни. Уже получил негативные комментарии про индийцев и т.д. Хочу подчеркнуть, что это семья ромов, которая вернулась в Латвию после 15 лет в Англии, а муж нашел работу в лесном хозяйстве в Валмиере. Они подчеркивают, что нигде не так хорошо и красиво, как дома! Пусть у них все получится!»
Šodien sveicu trīnīšu vecākus! Jau saņēmu negācijas par Indiešiem utt.. Gribu uzsvērt, ka tā ir Romu ģimene, kura ir atgriezusies Latvijā pēc 15 gadiem Anglijā un vīrs ir atradis darbu mežsaimniecībā Valmierā! Viņi uzsver, ka nekur nav tik labi un skaisti kā mājās! Lai viss…— Reinis Uzulnieks (@reinisuzulnieks) March 16, 2026
В самоуправлении Валмиерского края сообщили, что вопрос о дополнительной поддержке семье будет рассмотрен на ближайшем заседании думы 26 марта. При этом семье уже полагается пособие, предусмотренное обязательными правилами «О пособиях и социальных гарантиях в Валмиерском крае», — по 500 евро за каждого ребенка.
Ранее сообщалось, что 12 марта в Рижском родильном доме родилась первая в этом году тройня — два мальчика и одна девочка. Родители тройни — семья Симанисов из Валмиера. Дома новорожденных уже ждут четыре сестры и брат.