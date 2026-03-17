Министр пообещал семье с тройней 15 тысяч евро и ответил на негативные комментарии

Министр также отреагировал на негативные комментарии в соцсетях, отметив: «Сегодня поздравил родителей тройни. Уже получил негативные комментарии про индийцев и т.д. Хочу подчеркнуть, что это семья ромов, которая вернулась в Латвию после 15 лет в Англии, а муж нашел работу в лесном хозяйстве в Валмиере. Они подчеркивают, что нигде не так хорошо и красиво, как дома! Пусть у них все получится!»