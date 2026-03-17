Министр пообещал семье с тройней 15 тысяч евро и ответил на негативные комментарии
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс лично поздравил семью, в которой родилась первая в этом году тройня в Рижском роддоме.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс поздравил семью, в которой родилась первая в этом году тройня, и поблагодарил персонал роддома. В ближайшее время государство выделит семье единовременное пособие в размере 15 000 евро, сообщил министр в соцсетях.

«От всего сердца поздравляю новую семью с тройней. Искренне радуюсь большим семьям! В ближайшее время государство предоставит семье единовременное пособие в размере 15 000 евро. Спасибо персоналу Рижского роддома за профессиональную работу», — сообщил Рейнис Узулниекс.

Министр также отреагировал на негативные комментарии в соцсетях, отметив: «Сегодня поздравил родителей тройни. Уже получил негативные комментарии про индийцев и т.д. Хочу подчеркнуть, что это семья ромов, которая вернулась в Латвию после 15 лет в Англии, а муж нашел работу в лесном хозяйстве в Валмиере. Они подчеркивают, что нигде не так хорошо и красиво, как дома! Пусть у них все получится!»

В самоуправлении Валмиерского края сообщили, что вопрос о дополнительной поддержке семье будет рассмотрен на ближайшем заседании думы 26 марта. При этом семье уже полагается пособие, предусмотренное обязательными правилами «О пособиях и социальных гарантиях в Валмиерском крае», — по 500 евро за каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Рижском родильном доме родилась первая в этом году тройня — два мальчика и одна девочка. Родители тройни — семья Симанисов из Валмиера. Дома новорожденных уже ждут четыре сестры и брат.

