В Риге у семьи из Валмиеры родились тройняшки - дома их ждут еще пятеро детей
Фото: Shutterstock
Тройняшки появились на свет в Рижском роддоме вечером 12 марта.
В Латвии

В Риге у семьи из Валмиеры родились тройняшки - дома их ждут еще пятеро детей

Отдел новостей

Otkrito.lv

12 марта в Рижском роддоме появились на свет тройняшки — девочка и двое мальчиков.

Девочка весом 1080 граммов родилась в 17:44. Через минуту, в 17:45, на свет появился средний ребенок — мальчик весом 1280 граммов, а младший ребенок — тоже мальчик весом 1070 граммов — родился в 17:48.

Родители тройняшек — семья Симаней из Валмиеры. Дома малышей уже ждут четыре сестры и брат.

Темы

Рижский роддомРигаВалмиераВидземеНовости регионов

Другие сейчас читают