Тройняшки появились на свет в Рижском роддоме вечером 12 марта.
В Латвии
Сегодня 12:01
В Риге у семьи из Валмиеры родились тройняшки - дома их ждут еще пятеро детей
12 марта в Рижском роддоме появились на свет тройняшки — девочка и двое мальчиков.
Девочка весом 1080 граммов родилась в 17:44. Через минуту, в 17:45, на свет появился средний ребенок — мальчик весом 1280 граммов, а младший ребенок — тоже мальчик весом 1070 граммов — родился в 17:48.
Родители тройняшек — семья Симаней из Валмиеры. Дома малышей уже ждут четыре сестры и брат.