В Риге продолжат менять остановки на новый лад: до мая обещают установить десятки навесов
Комитет по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы в понедельник, 16 марта, поддержал выделение финансирования на закупку и установку 59 навесов на остановках общественного транспорта, а также начало отчуждения частей земельных участков для развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры на нескольких улицах Риги.
Самоуправление планирует приобрести и установить 59 остановочных навесов нового дизайна на общую сумму 1 098 947 евро с НДС. Из этой суммы 491 607 евро с НДС составляют производственные расходы, а 607 340 евро с НДС предусмотрены на строительные работы по установке навесов.
Цель проекта «Строительство и обновление остановок общественного транспорта в соответствии с новыми дизайнерскими решениями» — обеспечить в Риге современную, безопасную и функциональную инфраструктуру остановок общественного транспорта, постепенно внедряя навесы единого дизайна.
Еще осенью прошлого года самоуправление уже получило 60 остановочных навесов нового дизайна. Их установка продолжается, и до мая планируется завершить ее в полном объеме. В зимний период в работах был технологический перерыв.
Одновременно комитет рассмотрел вопрос об отчуждении частей земельных участков на улице Улброкас, на улицах Андрея Сахарова и Катлакална, а также на улицах Дзирциема и Буллю, что необходимо для строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В отдельных местах в ходе проектирования были выявлены существующие пешеходные тротуары, которые остались в частной собственности, хотя фактически используются как общественная инфраструктура.
Чтобы самоуправление могло полноценно построить и содержать эту инфраструктуру, необходимо передать эти части земельных участков в муниципальную собственность. Комитет поддержал начало процесса отчуждения и дальнейшее продвижение вопроса на рассмотрение в Департамент собственности.