Пожар под Валкой унес жизни двух братьев: что произошло в поселке, где живут меньше 100 человек

Местные жители рассказывают, что погибшие — жители поселка, которые много лет жили в этом доме. Поскольку в Турне постоянно находится меньше 100 человек, утрата ощущается особенно остро: все друг друга знают. По словам соседей, в доме жили два брата. Одна из соседок говорит, что один из них еще накануне заходил к ней домой. Полиция начала по факту произошедшего уголовный процесс. Сейчас выясняется, из-за чего начался пожар.