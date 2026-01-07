Пожар под Валкой унес жизни двух братьев: что произошло в поселке, где живут меньше 100 человек
В небольшом поселке Турна, недалеко от Валки, где живут менее 100 жителей, в пожаре погибли два брата. Местные жители тяжело переживают утрату, но признают: помочь им было практически невозможно, потому что беда произошла тогда, когда окружающие уже спали.
Вокруг сгоревшего частного дома натянута лента, чтобы на территорию не заходили посторонние. Она закреплена и за стоящую сбоку машину, и за ульи, расставленные по периметру. От здания почти ничего не осталось, сообщает "Degpunktā".
Вызов на место происшествия пожарные получили незадолго до трех часов ночи. Ближайшие соседи находятся на расстоянии нескольких сотен метров, поэтому, вероятнее всего, огонь заметили только тогда, когда пламя уже охватило весь дом. Первой неладное услышала одна из жительниц поселка, которая плохо спит по ночам. В этот раз именно ее бессонница помогла заметить, что на окраине происходит трагедия.
Женщина быстро разбудила домашних. Ее муж решил связаться с пожарными, так как, хотя пламя уже было высоким, уверенности, что службы знают о происшествии, не было. Как выяснилось, они действительно не знали.
Чтобы потушить пожар, спасатели провели в Турне более семи часов. В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что горел одноэтажный деревянный жилой дом на всей площади — 120 квадратных метров. В пожаре погибли два человека.
Местные жители рассказывают, что погибшие — жители поселка, которые много лет жили в этом доме. Поскольку в Турне постоянно находится меньше 100 человек, утрата ощущается особенно остро: все друг друга знают. По словам соседей, в доме жили два брата. Одна из соседок говорит, что один из них еще накануне заходил к ней домой. Полиция начала по факту произошедшего уголовный процесс. Сейчас выясняется, из-за чего начался пожар.