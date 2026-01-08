Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
Телец
Вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, равно как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивят и порадуют вас.
Близнецы
Сегодня у вас будет достаточно энергии для проворачивания довольно основательных дел, однако может не оказаться желания. В любом случае, удача находится на расстоянии вытянутой руки, вытягивать ее или нет - ваше дело.
Рак
Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.
Лев
Что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть.
Дева
Сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
Весы
Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.
Скорпион
Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее - в точности наоборот. Подготовьтесь заранее - разверните свои планы на сто восемьдесят градусов, и вы добьетесь желаемого.
Стрелец
Сегодня не стоит выставлять напоказ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться.
Козерог
Сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Обратитесь к друзьям за помощью сразу, как только проблема возникнет, и она разрешится в считанные минуты.
Водолей
Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?
Рыбы
Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что вам говорят, и не стесняться признать собственную неправоту. Никакой доблести в упрямстве нет.