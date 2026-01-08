В латвийском городе будут раздавать деньги вернувшимся из-за границы. Но не просто так и не всем

К участию в конкурсе приглашаются жители, которые вернулись из постоянного проживания за границей на постоянное место жительства в Лиепаю и хотят развивать здесь предпринимательскую деятельность, а также уже действующие предприятия, планирующие трудоустроить реэмигрантов. Проекты необходимо реализовать до конца года — до 31 декабря.