В латвийском городе будут раздавать деньги вернувшимся из-за границы. Но не просто так и не всем
В Лиепае объявлен конкурс на получение софинансирования, на которое смогут претендовать реэмигранты. Заявки принимаются до 2 марта.
Цель предоставления софинансирования — поддержка предприятий, создающих новые рабочие места для реэмигрантов, а также вновь созданных предприятий реэмигрантов и софинансирование проектов, которые будут реализованы в Лиепае. Софинансирование предоставляется на конкурсной основе в форме гранта.
В 2026 году объем выделенного финансирования составляет 34 500 евро, из которых 23 000 евро — софинансирование Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а 11 500 евро — софинансирование самоуправления Лиепаи. Максимально допустимый объем софинансирования для одного предприятия на один проект составляет 12 000 евро.
К участию в конкурсе приглашаются жители, которые вернулись из постоянного проживания за границей на постоянное место жительства в Лиепаю и хотят развивать здесь предпринимательскую деятельность, а также уже действующие предприятия, планирующие трудоустроить реэмигрантов. Проекты необходимо реализовать до конца года — до 31 декабря.
Проектные заявки будет оценивать экспертная комиссия конкурса по софинансированию проектов малых и средних коммерческих обществ. С учетом предложений экспертной комиссии решение о предоставлении софинансирования примет дума. После объявления результатов конкурса Управление развития организует заключение договоров с подателями проектов и обеспечит контроль за использованием средств и реализацией мероприятий в соответствии с заключенным договором и проектной заявкой.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что глава SKDS раскритиковал трату денег на политику реэмиграции: важнее понять, "почему люди бегут".