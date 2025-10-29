Желающие уже могут получить выгодный кредит на покупку жилья в Латвии. Однако для претендентов есть условия
Акционерное общество «Финансовый институт развития Altum» сегодня открыло программу жилищных кредитов в регионах.
Государственная программа «Кредиты на приобретение жилья в регионах» создана для активизации ипотечного кредитования в тех регионах, где финансирование частного сектора отсутствует или доступно в недостаточном объеме. Подать заявку на получение кредита жители могут уже с сегодняшнего дня через клиентский портал Altum — mans.altum.lv.
Altum будет действовать как небанковский поставщик услуг потребительского кредитования. Институт получил соответствующую лицензию и будет находиться под надзором Центра защиты прав потребителей.
Altum планирует выдавать кредиты в размере до 74 тысяч евро, что соответствует 100 минимальным месячным зарплатам. Средний кредит составит от 25 до 30 тысяч евро. Срок кредита может достигать 30 лет, однако к моменту его погашения ни заемщику, ни созаемщику не должно быть более 65 лет.
Кредиты Altum будут доступны только для приобретения жилья за пределами Рижского самоуправления и рижского региона, где, согласно данным Банка Латвии, объем кредитования в настоящее время недостаточен и значительно ниже среднего уровня по отношению к внутреннему валовому продукту.
