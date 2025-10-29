Желающие уже могут получить выгодный кредит на покупку жилья в Латвии. Однако для претендентов есть условия

Altum планирует выдавать кредиты в размере до 74 тысяч евро, что соответствует 100 минимальным месячным зарплатам. Средний кредит составит от 25 до 30 тысяч евро. Срок кредита может достигать 30 лет, однако к моменту его погашения ни заемщику, ни созаемщику не должно быть более 65 лет.