Переселяясь из квартир в частные дома, население Латвии все больше подсаживается на кредиты

Доля частных домов увеличилась на 6% по сравнению с квартирами, что, вероятно, связано с сезонностью летних месяцев и большей уверенностью покупателей при заключении крупных сделок. В третьем квартале 2025 года финансирование было выделено на покупку 27% частных домов, в том числе находящихся на стадии строительства, тогда как квартиры по-прежнему составляют большинство — 73% всех сделок. За пределами Риги и рижского региона жители чаще выбирают частные дома, однако общее распределение по регионам остается более сбалансированным — 37% всех выданных кредитов приходятся на частные дома и 63% на квартиры.