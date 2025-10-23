Переселяясь из квартир в частные дома, население Латвии все больше подсаживается на кредиты
В третьем квартале 2025 года 27% всех выданных ипотечных кредитов пришлись на покупку частных домов, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале, тогда как 73% кредитов были направлены на приобретение квартир, сообщает банк Citadele.
Сравнивая третий квартал 2025 года с предыдущим, видно, что объем выданных кредитов увеличился на 9%. Заемщики становятся все более уверенными, беря на себя обязательства.
Эксперты также отмечают, что все чаще заключаются кредитные договоры с покупателями, приобретающими жилье в проектах, которые еще находятся на стадии строительства, что создает привлекательные условия как для девелоперов, так и для инвесторов.
Суммы растут
Средняя сумма ипотечного кредита в третьем квартале была на 5–10% меньше, чем в начале года. На это повлиял особенно активный январь, когда было заключено необычно много сделок для этого месяца, в том числе с крупными суммами, которые ранее долго откладывались из-за высокого уровня EURIBOR. После этого всплеска рост в течение года стал более умеренным.
Средняя ежемесячная сумма ипотечного кредита с минимального уровня января 2024 года (82 000 евро) постепенно увеличивалась, достигнув наибольшего среднего показателя в начале 2025 года (95 400 евро). Однако к концу года средняя сумма кредита колеблется в пределах 86 000–91 000 евро. Все больше жителей могут позволить себе более крупные суммы кредитов, особенно в новых проектах, где объемы сделок обычно выше, чем в типовых домах.
Кто берет кредиты?
Возрастная группа от 35 до 45 лет по-прежнему остается наиболее активной в приобретении жилья, составляя 36% всех заемщиков по ипотеке, тогда как заемщики в возрасте от 28 до 35 лет составляют примерно пятую часть. На рынок недвижимости постепенно возвращается более молодое поколение, которое ранее было осторожнее из-за высоких процентных ставок и нестабильности рынка. По сравнению со вторым кварталом 2025 года доля заемщиков в возрасте 25–35 лет выросла на 5%.
Доля частных домов увеличилась на 6% по сравнению с квартирами, что, вероятно, связано с сезонностью летних месяцев и большей уверенностью покупателей при заключении крупных сделок. В третьем квартале 2025 года финансирование было выделено на покупку 27% частных домов, в том числе находящихся на стадии строительства, тогда как квартиры по-прежнему составляют большинство — 73% всех сделок. За пределами Риги и рижского региона жители чаще выбирают частные дома, однако общее распределение по регионам остается более сбалансированным — 37% всех выданных кредитов приходятся на частные дома и 63% на квартиры.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что за последние годы в Латвии зафиксирован солидный рост стоимости жилья.