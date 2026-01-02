Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете обнаружить, что то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности, и она (общественность) с удовольствием моет вам косточки.
Телец
Сегодня вам стоит уделить повышенное внимание своей внешности. Вам предстоит произвести впечатление, так пусть оно будет приятным во всех отношениях.
Близнецы
Сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать.
Рак
Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
Лев
Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.
Дева
Сегодня наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его, вам слишком долго будут это действие поминать.
Весы
Сегодня вы будете остры умом и скоры на построение планов. Вы их записывайте что ли, а то потом вспомнить не сможете - обидно будет.
Скорпион
Сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить.
Стрелец
Сегодня, ища внимания, будьте осмотрительны, ибо вы можете получить его слишком много. Что потом делать с бесчисленными доброжелателями, которые стремятся научить, посоветовать, помочь, когда помощь вам уже и не нужна?
Козерог
Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
Водолей
Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.
Рыбы
Событие, которое произойдет сегодня, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни поторопить. Так стоит ли тратить силы на попытки?