За последние годы в Латвии зафиксирован солидный рост стоимости жилья. Съемные метры ведут себя немного иначе

Как сообщает Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2025 года цены на жильё в ЕС выросли на 60,5%, а арендная плата — на 28,8%. При этом, если арендные ставки росли относительно стабильно, то динамика цен на жильё была более волатильной: с первого квартала 2015 года по третий квартал 2022 года наблюдался стремительный рост, затем — небольшое снижение и стабилизация, а с 2024 года цены вновь начали расти. Таким образом, рост цен на жильё продолжается уже шесть кварталов подряд.