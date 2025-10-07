За последние годы в Латвии зафиксирован солидный рост стоимости жилья. Съемные метры ведут себя немного иначе
Во втором квартале 2025 года цены на жильё в Европейском союзе выросли на 5,4%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года. По отношению к первому кварталу 2025 года цены на жильё увеличились на 1,6%, а аренда — на 0,7%. Латвия — среди тех, кто впереди.
Как сообщает Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2025 года цены на жильё в ЕС выросли на 60,5%, а арендная плата — на 28,8%. При этом, если арендные ставки росли относительно стабильно, то динамика цен на жильё была более волатильной: с первого квартала 2015 года по третий квартал 2022 года наблюдался стремительный рост, затем — небольшое снижение и стабилизация, а с 2024 года цены вновь начали расти. Таким образом, рост цен на жильё продолжается уже шесть кварталов подряд.
Сравнение 2010 и 2025 годов
При сравнении второго квартала 2025 года с 2010 годом, цены на жильё выросли сильнее, чем арендная плата, в 21 из 26 стран ЕС, по которым доступны данные.
Цены на жильё утроились в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%). А удвоились или более чем удвоились в десяти странах:
- Литва (+202%)
- Латвия (+162%)
- Чехия (+155%)
- Португалия (+141%)
- Болгария (+133%)
- Австрия (+117%)
- Люксембург (+112%)
- Словакия (+105%)
- Польша (+104%)
- Хорватия (+102%)
Единственной страной, где цены на жильё снизились, оказалась Италия (-1%).
С арендой все не так однозначно
За тот же период арендная плата выросла во всех 26 странах ЕС, кроме одной. Самый значительный рост отмечен:
- в Эстонии (+218%),
- Литве (+192%),
- Венгрии (+125%),
- Ирландии (+117%).
Греция стала единственной страной, где арендные цены снизились — на 9%.
В Латвии съемное жилье за этот период подорожало примерно на 60%. Тоже совсем немало, хотя и далековато от "рекордистов".
Как ранее писал Otkrito.lv, из-за резкого удорожания съемного жилья латвийцам советуют покупать квартиры в кредит.