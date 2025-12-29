Это касается абсолютно всех: от пенсий до билетов на транспорт. Как 2026-й год повлияет на ваш бюджет?

Значительно увеличатся пособия опекунам и приемным семьям, пособия при усыновлении и компенсации за уход за усыновленным ребенком: опекунам за содержание ребенка: до 7 лет — 390 евро в месяц, с 7 до 18 лет — 468 евро (ранее — 215 и 258 евро); компенсация за исполнение обязанностей опекуна — 298 евро в месяц (ранее — 54 евро); пособие при усыновлении ребенка до 7 лет — 195 евро (ранее — 107,5 евро), с 7 до 18 лет — 234 евро (ранее — 129 евро); единовременная компенсация за усыновление ребенка — 2433 евро (ранее — 1422 евро); компенсация за уход за усыновленным ребенком с 2026 года — 1041 евро в месяц, если пособие начато в 2025 году и продолжается — до 956 евро в месяц (ранее — 171 евро).