Из-за резкого удорожания съемного жилья латвийцам советуют покупать квартиры в кредит

Хотя процентные ставки Euribor в последнее время снизились, это не привело к уменьшению арендных цен. В результате в настоящее время можно получить немного более высокую отдачу от инвестиций в аренду жилья, так как расходы на финансирование недвижимости сократились, а доходы от аренды остаются прежними. Однако динамика этого роста не является значительной, и текущая ситуация на рынке не указывает на то, что в ближайшее время может последовать резкий скачок.