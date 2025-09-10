Из-за резкого удорожания съемного жилья латвийцам советуют покупать квартиры в кредит
Рост арендной платы в Латвии за последние 15 лет был вдвое выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС).
По данным Eurostat, в Латвии арендные цены с 2010 по 2024 год выросли почти на 60%, что вдвое выше среднего показателя по ЕС. В то же время в Эстонии аренда за этот период подорожала на 212%, а в Литве — на 175%, сделав эти страны лидерами ЕС по росту арендных цен. Единственная страна, где аренда подешевела, — Греция (на 13%).
Как отмечают эксперты, в течение последнего десятилетия рынок аренды в Латвии развивался относительно сбалансированно: хотя цены на аренду росли, рост доходов населения был более быстрым. С 2014 по 2024 год средние зарплаты в Латвии увеличились вдвое, тогда как арендная плата выросла лишь примерно на четверть. Это означает, что, несмотря на рост цен, возможности арендовать жилье в Латвии по сравнению с предыдущими годами улучшились.
Хотя процентные ставки Euribor в последнее время снизились, это не привело к уменьшению арендных цен. В результате в настоящее время можно получить немного более высокую отдачу от инвестиций в аренду жилья, так как расходы на финансирование недвижимости сократились, а доходы от аренды остаются прежними. Однако динамика этого роста не является значительной, и текущая ситуация на рынке не указывает на то, что в ближайшее время может последовать резкий скачок.
Рост арендных цен одновременно стимулирует интерес к ипотеке и покупке недвижимости. Часть общества, долгое время снимавшая квартиры, предпочитает приобретение собственного жилья, так как в долгосрочной перспективе это может оказаться экономически выгоднее, чем выплачивать высокую аренду. Как отмечают эксперты, уже в прошлом году приобретать квартиру стало выгоднее, чем арендовать.
Например, двухкомнатная квартира (55 кв. м) в Имантe стоит 55 000 евро, то есть чуть более 1000 евро за квадратный метр. При покупке в кредит на 20 лет с первоначальным взносом 20% ежемесячный платеж составит в среднем около 262 евро. В то же время аренда аналогичной квартиры обходится примерно в 360 евро в месяц. Однако стоит учитывать, что при покупке жилья с использованием кредита потребуется первый взнос, а также у владельца квартиры будут дополнительные расходы — например, страховка и налоги.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии происходит нечто странное: население бросилось скупать в кредит дома и квартиры.