Смертельная авария в Огрском крае: непристегнутая пассажирка с заднего сиденья вылетела из салона

На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим. Как сообщил заместитель командира звена поста ГПСС в Кейпене Райтс Рожулапа, всего в аварии пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины. Одна из женщин на момент прибытия спасателей находилась в автомобиле, другая — в кювете. Самой тяжело пострадавшей женщине была оказана первая помощь и проведены реанимационные мероприятия до прибытия бригады неотложной медицинской помощи. К сожалению, несмотря на усилия спасателей и медиков, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.