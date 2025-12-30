Смертельная авария в Огрском крае: непристегнутая пассажирка с заднего сиденья вылетела из салона
В понедельник утром в Огрском крае, на дороге Рига–Эргли, столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибла 44‑летняя женщина и еще трое человек получили травмы. Полиция выясняет причины аварии, сообщает передача "Degpunktā".
29 декабря утром, незадолго до 11:00, в Огрском крае недалеко от Кейпене произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибла 44-летняя женщина.
Авария произошла на дороге Рига–Эргли, в нескольких сотнях метров от Кейпене. На участке дороги с поворотом столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai. От удара пассажирку, находившуюся на заднем сиденье одного из автомобилей, выбросило через окно. По предварительной информации, женщина, вероятнее всего, не была пристегнута ремнем безопасности.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим. Как сообщил заместитель командира звена поста ГПСС в Кейпене Райтс Рожулапа, всего в аварии пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины. Одна из женщин на момент прибытия спасателей находилась в автомобиле, другая — в кювете. Самой тяжело пострадавшей женщине была оказана первая помощь и проведены реанимационные мероприятия до прибытия бригады неотложной медицинской помощи. К сожалению, несмотря на усилия спасателей и медиков, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
За рулем обоих автомобилей находились мужчины. Hyundai двигался в сторону Сунтажи, а Volkswagen — навстречу, в направлении Кейпене. По словам инспектора 4-го отдела Бюро реагирования Государственной полиции Агриса Ермацанса, первоначальная информация указывает на то, что один из водителей на повороте потерял управление, автомобиль ушел в занос и врезался во встречное транспортное средство. В результате столкновения пассажирку с заднего сиденья выбросило через окно.
Остальные пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Один из них получил политравму, еще двое — травмы средней степени тяжести.
По данным полиции, дорожное покрытие в момент аварии было скользким, не исключено, что состояние дороги не соответствовало условиям безопасности. Также рассматривается версия о несоответствующей дорожным условиям скорости движения. На месте происшествия продолжают работать следователи, которые устанавливают точные причины аварии.