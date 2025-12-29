"Школа учила жизни": в комментиариях латыши неожиданно высоко оценили советское образование

Портал LA.lv опубликовал материал о предметах, которые изучались в советской школе, но больше не преподаются: например, основы марксизма-ленинизма, каллиграфия, гражданская оборона, этика, черчение, астрономия. Однако куда больший самого экскурса в историю интерес вызвали комментарии читателей. Большинство комментаторов — жители Латвии, учившиеся в СССР, — оценили советское образование положительно, сделав оговорку лишь на идеологическую составляющую. Они подчеркивают, что школа давала практические навыки, которые реально помогали в жизни.