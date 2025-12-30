В больнице Даугавпилса ребенок умер во время транспортировки между корпусами - суд постановил выплатить матери 123 792 евро

Инспекция здравоохранения провела проверку и пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребенка нет, а также выдвинула версию, что ребенок умер от синдрома внезапной детской смерти. Это диагноз, который устанавливается младенцам, умирающим во сне без видимой причины. Инспекция считает, что отравление валерианой не было настолько тяжелым, чтобы привести к смерти, а действия врачей были правильными. Утверждалось, что смерть была внезапной и ее невозможно было предсказать. Мать не согласилась с таким объяснением и обратилась в суд. Суд назначил всестороннюю судебно-медицинскую экспертизу с участием пяти специалистов, в том числе специалиста по детским инфекционным заболеваниям, специалиста по интенсивной терапии и патологоанатома.