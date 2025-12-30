В больнице Даугавпилса ребенок умер во время транспортировки между корпусами - суд постановил выплатить матери 123 792 евро
Административный районный суд в Резекне обязал Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате матери умершей 11‑месячной девочки 123 792 евро, признав, что во время транспортировки ребенка в больнице было допущено недостаточное наблюдение.
Из материалов дела следует - мать заметила, что ее 11-месячная дочь, возможно, выпила таблетки валерианы. Сразу была вызвана неотложная помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу. Ребенка немедленно поместили в реанимацию, и спустя некоторое время было установлено, что состояние пациентки средне стабильное и ее необходимо перевести в другое отделение.
Для транспортировки девочку отключили от монитора, который отслеживал сердечную деятельность и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывный контроль жизненных показателей во время перевозки. Дорога на пятый этаж заняла около 20 минут. Все это время ребенок находился под присмотром помощника врача и медсестры, однако без оборудования, которое могло бы предупредить об остановке сердца, персонал посчитал, что ребенок просто спит.
По прибытии в детское отделение дежурная медсестра и врач увидели, что девочка не дышит. Врачи отделения пришли к выводу, что ребенок умер уже во время транспортировки или непосредственно перед ней.
Инспекция здравоохранения провела проверку и пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребенка нет, а также выдвинула версию, что ребенок умер от синдрома внезапной детской смерти. Это диагноз, который устанавливается младенцам, умирающим во сне без видимой причины. Инспекция считает, что отравление валерианой не было настолько тяжелым, чтобы привести к смерти, а действия врачей были правильными. Утверждалось, что смерть была внезапной и ее невозможно было предсказать. Мать не согласилась с таким объяснением и обратилась в суд. Суд назначил всестороннюю судебно-медицинскую экспертизу с участием пяти специалистов, в том числе специалиста по детским инфекционным заболеваниям, специалиста по интенсивной терапии и патологоанатома.
Как сообщает портал rus.tvnet.lv, в решении суда были выявлены несколько бросающихся в глаза несоответствий, которые вызвали сомнения не только в качестве лечения, но и в целостности медицинской документации.
В медицинской документации было указано артериальное давление ребенка в 11.00, однако суд установил, что в это время ребенок уже транспортировался или готовился к транспортировке и не был подключен к монитору. Следовательно, данные о давлении были внесены задним числом либо вообще выдуманы.
Эксперты указали, что если ребенок был доставлен в отделение в 11.12 уже мертвым, это свидетельствует о том, что состояние ребенка критически ухудшилось значительно раньше, и если бы ребенок оставался в отделении интенсивной терапии под мониторным наблюдением, врачи увидели бы момент начала ослабления сердечной деятельности. Также судебно-медицинские эксперты категорически отвергли диагноз синдрома внезапной детской смерти, поскольку ребенок находился в больнице с конкретным диагнозом, а его смерть имела физиологическую причину — острую сердечную недостаточность и асистолию, развитие которых врачи не заметили.
Суд не установил, что врачи умышленно причинили вред ребенку, однако пришел к выводу, что, отключив ребенка от монитора и транспортируя его без надлежащего наблюдения, врачи упустили момент, когда жизнь ребенка еще можно было спасти. Суд признал, что решения Инспекции здравоохранения и Министерства здравоохранения об отказе в выплате компенсации были противоправными, в связи с чем было постановлено выплатить из Фонда врачебного риска 123 792 евро. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Латгальском окружном суде.