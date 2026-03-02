В Лимбажском крае жителям дадут деньги на ремонт своих домов. Но есть ряд условий
На заседании думы Лимбажского края принято решение объявить конкурс проектов «Восстановление фасадов исторических зданий Лимбажского края 2026».
Цель конкурса: в городах и посёлках Лимбажского края восстановить объекты культурно‑исторического наследия, улучшить качество городской среды, подчеркнуть архитектурные ценности и способствовать повышению ответственности владельцев, арендаторов, управляющих и жителей за визуальное и техническое состояние своего недвижимого имущества.
Участники конкурса проектов: владельцы зданий и их уполномоченные лица, чья недвижимость находится в городах Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Стайцеле, Алоя и в посёлках края.
В конкурсе проектов не поддерживается здание по конкретному адресу, которое было профинансировано в конкурсе проектов 2025 года «Восстановление фасадов исторических зданий края Лимбажи 2025».
В рамках конкурса будет поддержано восстановление фасадов зданий.
Общий доступный бюджет конкурса проектов составляет 50 000 EUR. Муниципальное финансирование на реализацию одного проекта для одного объекта может составлять до 5 000 EUR.
Положение о конкурсе и форма заявки доступны на сайте самоуправления края Лимбажи www.limbazunovads.lv, раздел «Проекты».
Форму заявки на проект (включая бюджет) необходимо подать в бумажном виде или направить подписанную e‑подписью заявку в установленный срок на e‑mail: pasts@limbazunovads.lv. Если форма заявки подаётся в бумажном виде, то форму вместе с бюджетом без других приложений в день подачи необходимо также отправить на e‑mail: pasts@limbazunovads.lv.
Заявки на проекты можно подавать: с 2 марта по 10 апреля (до 15:00).
Дополнительная информация и консультации:
-
Заместитель исполнительного директора самоуправления края Лимбажи Агрис Блумерс, тел. 29252432, e‑mail: agris.blumers@limbazunovads.lv
-
Руководитель Строительного управления края Лимбажи Инета Цируле, тел. 29343086, e‑mail: ineta.cirule@limbazunovads.lv
Поданные проекты будут оценены комиссией, утверждённой думой Лимбажского края.
Заявки на проекты будут оцениваться с начислением баллов по следующим критериям:
- историческая значимость здания,
- статус объекта культурно‑исторического наследия,
- расположение здания в городской среде,
- угловая застройка,
- нахождение на туристическом маршруте,
- собственный вклад,
- объём выполняемых работ.
Результаты конкурса проектов будут объявлены до 1 июня текущего года, информация будет направлена персонально на адрес e‑mail, указанный в заявке. Если адрес e‑mail не указан, результаты сообщат по телефону.
После подписания договоров результаты проекта будут доступны на сайте самоуправления www.limbazunovads.lv, раздел «Проекты».
Срок реализации проектов: с момента заключения договора с участником конкурса (ориентировочно 1 июня) до 30 ноября текущего года.