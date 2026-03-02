В Лимбажском крае жителям дадут деньги на ремонт своих домов. Но есть ряд условий

Форму заявки на проект (включая бюджет) необходимо подать в бумажном виде или направить подписанную e‑подписью заявку в установленный срок на e‑mail: pasts@limbazunovads.lv. Если форма заявки подаётся в бумажном виде, то форму вместе с бюджетом без других приложений в день подачи необходимо также отправить на e‑mail: pasts@limbazunovads.lv.