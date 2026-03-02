На ошибках не учимся: 7 месяцев до выборов, а избирательные системы все еще не готовы

За избирательные системы отвечает Государственное агентство цифрового развития, подведомственное Министерству умного управления и регионального развития. Совместно с Центральной избирательной комиссией агентство ввело новые бюллетени и пообещало, что подсчет голосов будет происходить в цифровом формате, а процесс станет быстрее и точнее. Но на выборах самоуправлений в 2025 году оказалось, что многие из элементов системы не работают, и агентству было поручено улучшить их до выборов Сейма. В мае и июне системы и их производительность будут тестировать несколько учреждений и аудиторы. 30 июня программы должны быть "заморожены" - если к этому моменту какие-то элементы системы не будут работать, на выборах они использоваться не будут. Затем программное обеспечение доставят в самоуправления и установят на избирательных участках. В конце августа состоится генеральная репетиция выборов.