На ошибках не учимся: 7 месяцев до выборов, а избирательные системы все еще не готовы
До выборов в Сейм остается семь месяцев, однако государственные системы учета избирателей и подсчета голосов до сих пор не готовы. Из‑за задержек и провалившейся закупки Латвия рискует подойти к выборам с недоработанной инфраструктурой.
До выборов в Сейм, которые пройдут в октябре, осталось всего семь месяцев. Партии уже готовятся к выборам, но работа над системами учета избирателей и подсчета бюллетеней, необходимыми для голосования, началась только сейчас.
Закупка на разработку улучшений в избирательной системе в начале февраля завершилась без результата - заявки не подала ни одна компания, так как времени на выполнение задания было слишком мало, сообщила программа "Ничего личного" на телеканале TV3.
Для проведения выборов необходимы несколько систем - регистр избирателей, платформы сканирования бюллетеней и подсчета голосов. В Латвии на протяжении многих лет их работу обеспечивала компания SOAAR. Государство не являлось владельцем этих систем и зависело от частной компании. После технических сбоев и скандалов вокруг возможного мошенничества с денежными средствами Кабинет министров решил, что государству необходима собственная, более безопасная и надежная система. С момента, когда было принято такое решение, прошло более двух лет.
За избирательные системы отвечает Государственное агентство цифрового развития, подведомственное Министерству умного управления и регионального развития. Совместно с Центральной избирательной комиссией агентство ввело новые бюллетени и пообещало, что подсчет голосов будет происходить в цифровом формате, а процесс станет быстрее и точнее. Но на выборах самоуправлений в 2025 году оказалось, что многие из элементов системы не работают, и агентству было поручено улучшить их до выборов Сейма. В мае и июне системы и их производительность будут тестировать несколько учреждений и аудиторы. 30 июня программы должны быть "заморожены" - если к этому моменту какие-то элементы системы не будут работать, на выборах они использоваться не будут. Затем программное обеспечение доставят в самоуправления и установят на избирательных участках. В конце августа состоится генеральная репетиция выборов.
Эксперты считают, что работа над системами началась как минимум на пару месяцев позже необходимого срока. Задержка, вероятно, связана с тем, что ответственные учреждения не хотели рисковать и приступать к улучшению платформы до завершения аудита о причинах "катастрофы" на выборах в прошлом году.