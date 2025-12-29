Высотки Zunda Towers в центре Риги наконец оживают - там разместится 5-звездочный отель и не только
Компания SPI RE Holding Sàrl, входящая в состав Amber Beverage Group, заключила 30-летний договор аренды небоскребов Zunda Towers с туристической и гостиничной группой Grupo Hotusa, сообщили агентству LETA представители Zunda Towers.
Согласно договору, Grupo Hotusa обеспечит профессиональное управление и арендные услуги для сервисных апартаментов, которые будут принадлежать будущим частным владельцам на 4–18 этажах. Кроме того, пятизвездочный отель под брендом Eurostars, управляемый Grupo Hotusa, разместится на 19–30 этажах, обеспечивая единый уровень услуг по всему проекту в соответствии с международными стандартами.
Компания SPI RE Holding Sarl инвестировала в проект Zunda Towers около 280 миллионов евро.
Подписанный договор с Grupo Hotusa о создании пятизвездочного отеля Eurostars на 149 номеров предусматривает конференц-центр, ресторан, бары, фитнес- и оздоровительные зоны, а также полный спектр услуг премиум-класса. Планируемые инвестиции в создание отеля превысят 10 миллионов евро, а завершение строительных работ намечено примерно через 18 месяцев.
Одновременно в сотрудничестве с Latvia Sotheby’s International Realty начинается продажа эксклюзивных апартаментов Zunda Towers на 4–18 этажах.
Ранее сообщалось, что высотные здания Zunda Towers были приняты в эксплуатацию в январе 2020 года. Общий объем инвестиций в комплекс достиг 200 миллионов евро. Девелопером проекта является компания Towers Construction Management, косвенно принадлежащая предпринимателю российского происхождения Юрию Шефлеру. Основной бизнес Шефлера связан с производством и распространением алкогольных напитков.
Общая площадь комплекса Zunda Towers составляет около 90 000 квадратных метров — в нем предусмотрены апартаменты и офисные помещения, а на первых пяти этажах, соединяющих обе башни, запланированы рестораны, помещения для конференц-залов, кафе и торговые площади. Также предусмотрены фитнес-центр и 25-метровый бассейн с зоной релаксации и SPA.