В Даугавпилсе решили: еще четыре дня в году в транспорте можно будет ездить бесплатно
В Даугавпилсе расширяют список дат, когда в общественном транспорте можно ездить бесплатно: городская дума решила добавить еще четыре дня в году с 100-процентной скидкой для всех пассажиров.
Депутаты утвердили поправки к обязательным правилам о льготном проезде в городском общественном транспорте. Поправки предусматривают еще четыре дня в году, когда жители и гости города могут пользоваться общественным транспортом беплатно.
Согласно поправкам к обязательным правилам, все пассажиры смогут получить 100-процентную скидку на проезд 31 декабря, 1 января, в день провозглашения Латвийской Республики 18 ноября, а также в День знаний.
Муниципалитет надеется, что нововведения будут стимулировать использование общественного транспорта, облегчат поездки горожан в важные дни, а также будут способствовать снижению загруженности дорог и сокращению использования личного автотранспорта в городе.
До сих пор общественный транспорт в Даугавпилсе был бесплатным во время городских праздников.