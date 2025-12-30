Публичное обсуждение крематория в Иманте пройдет сегодня, несмотря на просьбы жителей о переносе

В социальных сетях жители выражают недовольство тем, что собрание общественного обсуждения проходит в то время, когда люди готовятся к праздникам и посещают мероприятия. В соцсетях одна из жительниц интересовалась, возможно ли перенести время собрания на один из дней начала января, когда праздники уже закончатся. На это координатор микрорайона Дайра Бите ответила, что, связавшись с организаторами собрания, выяснила, что изменить время и дату проведения невозможно.