Публичное обсуждение крематория в Иманте пройдет сегодня, несмотря на просьбы жителей о переносе
Сегодня в Риге пройдет публичное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду проекта крематория в Иманте. Жители критикуют выбранное время собрания, однако организаторы изменить его не могут.
Сегодня в 17:00 в Малом зале Рижского культурного центра «Иманта» на бульваре Анниньмуйжас, 29, состоится собрание для обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду проекта крематория рядом с кладбищем Лачупе, следует из информации на сайте Департамента городского развития Рижской думы.
Общественное обсуждение продлится до 23 января. В публичном собрании можно будет участвовать также в режиме видеоконференции в среде MS Teams, обеспечив возможность подключения онлайн.
Как указано в опубликованном департаментом уведомлении, инициатором локального плана является SIA Rīgas apbedīšanas dienests, заказчиком — SIA ABSocial. Разработчиком локального плана является SIA Metrum, а разработчиком отчета об окружающей среде — SIA 55M.
В социальных сетях жители выражают недовольство тем, что собрание общественного обсуждения проходит в то время, когда люди готовятся к праздникам и посещают мероприятия. В соцсетях одна из жительниц интересовалась, возможно ли перенести время собрания на один из дней начала января, когда праздники уже закончатся. На это координатор микрорайона Дайра Бите ответила, что, связавшись с организаторами собрания, выяснила, что изменить время и дату проведения невозможно.
LETA уже сообщало, что рядом с кладбищем Лачупе в Риге планируется обустроить частное кладбище. SIA Rīgas apbedīšanas dienests инициировало изменения в локальном плане земельного участка по адресу Балтиглю, 30, и в июне Рижская дума решила передать локальный план на публичное обсуждение и получение заключений от институций.
Общая площадь территории локального плана составляет около 7,9 гектара. Земельный участок расположен в юго-западной части рижского микрорайона Клейсты между кладбищем Лачупе на севере и Иманта-3 на юге.