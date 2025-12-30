В Латвии будут интенсивнее следить за уровнем радиации
Как сообщает Государственная служба среды (Valsts vides dienests), в декабре завершилась модернизация системы станций радиационного мониторинга, в результате чего обеспечен более эффективный контроль за уровнем радиации в стране.
В результате работ была модернизирована работа станций и повышена безопасность данных, в том числе увеличен объем информации, которую станция способна накапливать в случае перебоев с электроснабжением.
Модернизация системы станций была начата в конце 2024 года и реализована в три этапа, на каждом из которых было обновлено не менее семи станций радиационного мониторинга.
На первом этапе модернизированы станции в Кекаве (водная станция), Салдусе (размещена новая станция), Дагде (перенесена станция из Даугавпилса, где ранее находились две станции), Вентспилсе, Силене, Валмиере, Руиене и Медуми.
На втором этапе работы проведены в Краславе (водная станция), Елгаве, Даугавпилсе, Резекне, Салацгриве, Балдоне-2, Лиепае, Балдоне-1 и Мадоне.
На третьем этапе модернизированы станции в Риге (передвижная станция), Талси, Демене, Балви, Риге, Саласпилсе и Руцаве.
Модернизация была выполнена с заменой детекторов станций на новые, адаптированные к конкретным регионам, обновлением устройств регистрации данных и управляющего программного обеспечения, модемов передачи данных, систем электропитания, а также других компонентов.
