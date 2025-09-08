В Латвии происходит нечто странное: население бросилось скупать в кредит дома и квартиры

Рост спроса на ипотечные кредиты охватывает как крупные города, так и регионы. В городах за пределами Риги доминируют сделки с квартирами, которые составляют 60% новых займов, тогда как 40% приходится на покупку и строительство частных домов, из которых треть — кредиты на новое строительство. Больше всего кредитных договоров заключено в Елгаве (11,9%), Лиепае (10,2%), Сигулде и Сигулдском крае (8,7%), а также Огре и Огренском крае (7,7%).