В Латвии происходит нечто странное: население бросилось скупать в кредит дома и квартиры
Официально экономика Латвии стагнирует, но на рынке недвижимости в первом полугодии этого года зафиксирован значительный рост активности.
По данным Swedbank, количество заключенных ипотечных кредитных договоров увеличилось на 48%, а общая сумма выданных кредитов — на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особенно выраженный рост, на 69%, пришелся на сделки с недвижимостью, построенной в 2000–2023 годах. Тем не менее, большинство договоров, 61%, в Латвии все еще заключается по объектам, возведенным до 2000 года. В соседних странах ситуация иная: в Эстонии половина сделок приходится на более новые дома, а в Литве их доля превышает 56%.
Чаще всего недвижимость приобретают жители в возрасте от 30 до 40 лет, чьи ежемесячные доходы превышают 2500 евро. Средняя сумма ипотечного кредита в первой половине года составила 90 тысяч евро, что на 13% больше, чем годом ранее.
Рост спроса на ипотечные кредиты охватывает как крупные города, так и регионы. В городах за пределами Риги доминируют сделки с квартирами, которые составляют 60% новых займов, тогда как 40% приходится на покупку и строительство частных домов, из которых треть — кредиты на новое строительство. Больше всего кредитных договоров заключено в Елгаве (11,9%), Лиепае (10,2%), Сигулде и Сигулдском крае (8,7%), а также Огре и Огренском крае (7,7%).
В регионах 67% заемщиков — это семьи с детьми. Основная возрастная группа — 31–40 лет. Средние доходы здесь ниже, чем в Риге и ее пригородах. Около 40% заемщиков используют гарантии Altum для семей с детьми.