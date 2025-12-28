Латвийцев напугала череда горящих машин: спасатели объяснили, что происходит на самом деле
Почему в последние дни так много горящих автомобилей? Пользователи соцсетей задают такие вопросы каждый раз, когда видят пылающее транспортное средство.
И пожарные, и страховщики отмечают: машина может сгореть буквально за считанные минуты, поэтому безопаснее просто эвакуироваться, если, заметив возгорание, вы не начали тушение сразу же. «Есть вещи, которые нужно знать: например, нельзя сразу открывать капот, потому что может произойти вспышка и можно получить ожоги. Поэтому лучше всегда позаботиться о том, чтобы в первую очередь была вызвана спасательная службa. И также нужно убедиться, что машина заблокирована, прежде чем мы вышли. Спасти машину — это вопрос первых минут. Потом она сгорает моментально. Особенно электроавто. Это происходит очень быстро. Плюс это опасно, потому что выделяются и вредные газы. Так что берем вещи из машины, звоним пожарным и убегаем подальше от этого автомобиля», — рассказал старший инспектор служебного отделения Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Кристап Калванс.
Тушение горящих транспортных средств для спасателей — ежедневная рутина. В этом году пожарные потушили более 420 горящих машин, а в прошлом году общая статистика таких вызовов превысила полтысячи — 559 горящих транспортных средств. По данным страховщиков, за последние три-четыре года фиксируется по 600 и даже 700 сгоревших единиц техники в год — среди них не только легковые авто, но и тракторы, и комбайны, сообщает LSM.lv.
«Если смотреть на эти шесть-семь сотен, то к страховщикам попадает примерно треть. Новые электроавто горят очень редко — там должна быть какая-то специфическая причина или автомобиль должен получить сильный удар, чтобы загореться. Но в любом случае история и статистика показывают, что в основном горят подержанные дизельные авто. 90% сгоревших машин — фактически старше пяти лет, и 90% — дизели», — сказал руководитель Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.
По опыту инспектора Калванса, довольно часто приходится тушить и автомобили, оборудованные газовыми установками. «Машины, как я уже говорил, могут загореться по разным причинам. У дизелей, возможно, это связано с тем, что двигатель работает при более высокой температуре, чем у бензиновых. Но это не исключает того факта, что загореться может любая машина. И чаще всего причина — электропроводка: возможно, повреждение какого-то провода приводит к его нагреву и возгоранию. Чаще всего это происходит в моторном отсеке — оттуда и начинается горение», — отметил Калванс.
Загореться может и стоящий автомобиль, причем от одного огонь может перекинуться на другие машины или даже на соседние строения. Небольшое возгорание можно остановить с помощью огнетушителя.