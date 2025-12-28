Латвийцев напугала череда горящих машин: спасатели объяснили, что происходит на самом деле

И пожарные, и страховщики отмечают: машина может сгореть буквально за считанные минуты, поэтому безопаснее просто эвакуироваться, если, заметив возгорание, вы не начали тушение сразу же. «Есть вещи, которые нужно знать: например, нельзя сразу открывать капот, потому что может произойти вспышка и можно получить ожоги. Поэтому лучше всегда позаботиться о том, чтобы в первую очередь была вызвана спасательная службa. И также нужно убедиться, что машина заблокирована, прежде чем мы вышли. Спасти машину — это вопрос первых минут. Потом она сгорает моментально. Особенно электроавто. Это происходит очень быстро. Плюс это опасно, потому что выделяются и вредные газы. Так что берем вещи из машины, звоним пожарным и убегаем подальше от этого автомобиля», — рассказал старший инспектор служебного отделения Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Кристап Калванс.