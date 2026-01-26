Как не разориться в холода? Жителям Латвии дали совет по экономии тепла, воды и электричества

Потребление воды можно сократить и за счет небольших изменений привычек. Например, пока ждешь, когда вода достигнет нужной температуры, текущую воду можно собрать в ведро, чтобы затем полить ею комнатные растения — это простой способ экономии воды. Снизить потребление воды помогает также мытье овощей в миске, а не под проточной водой, а также мытье посуды в миске, а не под краном.