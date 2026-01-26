Как не разориться в холода? Жителям Латвии дали совет по экономии тепла, воды и электричества
С началом нового года и зимних холодов, заставляющих нас больше времени проводить в помещениях, многие домохозяйства ищут способы сократить расходы на коммунальные услуги.
Иначе крышка
Как говорится в ежегодном исследованим IKEA «Жизнь дома», в самый холодный зимний период счета за отопление жилья могут резко вырасти, поэтому один из советов — разумно использовать текстильные изделия. «Многослойные ковры, пледы и шторы могут помочь естественным образом утеплить жилье. Плотные шторы, задернутые на ночь, сохраняют тепло в доме, а в солнечные часы, будучи открытыми, позволяют естественному теплу проникать в помещение», — говорят эксперты.
Кроме того, даже небольшие изменения в повседневных привычках приготовления пищи могут дать заметный эффект. Использование крышек при готовке позволяет сэкономить около 30 % электроэнергии по сравнению с приготовлением без крышек. Также важно использовать кастрюли и сковороды, соответствующие размеру конфорок плиты, так как использование слишком маленькой посуды приводит к потерям тепла, что может увеличить потребление электроэнергии до 20 %.
Не лей воду зря
Смеситель или душевая насадка со встроенным аэратором снижает поток воды до 50 %, одновременно сохраняя комфортное давление. Установив на кухонный смеситель распылительную насадку, можно снизить потребление воды до 0,25 литра в минуту в режиме распыления по сравнению с примерно 5,7 литра в минуту у традиционного крана. Это означает, что в режиме распыления можно сэкономить до 95 % воды.
Потребление воды можно сократить и за счет небольших изменений привычек. Например, пока ждешь, когда вода достигнет нужной температуры, текущую воду можно собрать в ведро, чтобы затем полить ею комнатные растения — это простой способ экономии воды. Снизить потребление воды помогает также мытье овощей в миске, а не под проточной водой, а также мытье посуды в миске, а не под краном.
Экономия электроэнергии
Полезно проверить бытовую технику и оценить, возможно ли внести какие-либо улучшения. Например, лампы накаливания можно заменить на энергоэффективные LED-лампы, срок службы которых до 20 раз дольше по сравнению с обычными лампами. В свою очередь, для таких повседневно используемых устройств, как пульты дистанционного управления, портативные устройства или даже детские игрушки, целесообразно рассмотреть использование перезаряжаемых батарей, срок службы которых составляет около 500 циклов зарядки.
Внедрение простых устойчивых привычек также приносит пользу. «Не оставляй телевизор в режиме ожидания — отключай его от сети или полностью выключай. Устройства в режиме ожидания продолжают потреблять энергию круглосуточно. То же самое относится к зарядным устройствам телефонов и других электронных приборов, которые мы оставляем включенными в розетку, когда они не используются, — все это в совокупности может увеличить годовое потребление электроэнергии домохозяйством до 7 %», — говорят специалисты.
Еще одна простая привычка, помогающая сократить расходы на электроэнергию, — стирка белья при более низкой температуре. Переключение режима стиральной машины с 60 °C на 30 °C позволяет в одном цикле стирки значительно снизить потребление электроэнергии, так как для нагрева воды требуется меньше энергии.
