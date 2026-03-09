Монументальная скульптура Айгара Бикше "Укрощение зверя сердцем" будет представлена в Венеции
В момент, когда в Европе вновь обсуждаются сила, агрессия и ответственность культуры во время войны, а многие представители европейской культурной среды считают недопустимым решение организаторов Венецианской биеннале допустить возвращение России на форум, пока продолжается вторжение в Украину, фонд Mākslai vajag telpu также считает, что такое решение в нынешних условиях недопустимо. В этом контексте в Венеции будет показана работа латвийского скульптора Айгара Бикше «Укрощение зверя сердцем» (Zvēra savaldīšana ar sirdi).
В 2026 году работа будет представлена на международной выставке современного искусства Personal Structures, организованной European Cultural Centre и проходящей параллельно Венецианской художественной биеннале. Выставка объединяет художников и мыслителей из разных стран мира, предлагая размышления о времени, пространстве и человеческом существовании.
Руководитель фонда Mākslai vajag telpu Катрина Яунупе:
«В центре скульптуры Айгара Бикше — образ медведя, одного из древнейших символов европейской мифологии. В интерпретации художника медведь — это не внешний враг, а метафора инстинкта, власти и той первобытной силы, которая присутствует в человеке. Монументальный образ прикован цепью и тяжелым грузом, которые одновременно функционируют как физический объект и как символическая структура. Эти элементы указывают не на внешнее господство, а на созданные цивилизацией механизмы, с помощью которых общество регулирует силу, не уничтожая ее».
Слово «сердце» в названии обозначает важный поворот. Бикше предлагает мыслить о власти не в категориях доминирования, а в категориях ответственности. Скульптура говорит о способности контролировать силу через эмпатию, осознанность и культурные структуры.
Работа выполнена из дерева — материала, который несет в себе опыт времени, роста и уязвимости. Видимая структура материала и физическая тяжесть делают скульптуру размышлением о силе, которая одновременно сформирована и природой, и человеческой культурой.
Участие группы компаний AJ Power в проекте основано на убеждении, что искусство может инициировать общественно значимый разговор о власти, человеческих поступках и ответственности. В Венеции эта инициатива актуализирует эти вопросы на одной из важнейших культурных площадок мира, где искусство побуждает задуматься о способности человека укрощать силу и брать на себя ответственность за ее последствия.
Руководитель группы компаний AJ Power Роберт Самтиньш: «Открытие государственного павильона России в то время, когда Россия продолжает военное вторжение в Украину, является неоправданным и недопустимым. Это решение должно быть пересмотрено, чтобы Венецианская биеннале могла пройти без присутствия агрессора. В момент, когда в Европе вновь обсуждаются власть, агрессия и границы, эта скульптура приобретает особую актуальность. В Венеции она задает простой, но важный вопрос: способен ли человек укротить собственную силу до того, как она превратится в насилие. Присутствие латвийского художника в Венеции сейчас — это не только культурное событие, но и интеллектуальная позиция в международном разговоре о власти, человеке и ответственности».
О выставке
Personal Structures — это международная выставка современного искусства, организованная European Cultural Centre (ECC) и проходящая параллельно Венецианской художественной биеннале. Выставка предоставляет платформу художникам, архитекторам и мыслителям со всего мира для размышлений о времени, пространстве и человеческом существовании в современном мире.