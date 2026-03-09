Монументальная скульптура Айгара Бикше "Укрощение зверя сердцем" будет представлена в Венеции

Руководитель группы компаний AJ Power Роберт Самтиньш: «Открытие государственного павильона России в то время, когда Россия продолжает военное вторжение в Украину, является неоправданным и недопустимым. Это решение должно быть пересмотрено, чтобы Венецианская биеннале могла пройти без присутствия агрессора. В момент, когда в Европе вновь обсуждаются власть, агрессия и границы, эта скульптура приобретает особую актуальность. В Венеции она задает простой, но важный вопрос: способен ли человек укротить собственную силу до того, как она превратится в насилие. Присутствие латвийского художника в Венеции сейчас — это не только культурное событие, но и интеллектуальная позиция в международном разговоре о власти, человеке и ответственности».