Большинство жителей Латвии начали экономить деньги из-за огромных счетов за отопление. Но есть ряд решений
Опрос, проведенныи банком Citadele показал, что 67 процентов жителей планируют ограничить повседневные расходы, чтобы покрыть растущие счета за отопление. Как уменьшить счета?
Потери тепла
Потери тепла можно сократить, закрывая двери в менее отапливаемые помещения, уплотняя щели в окнах и дверях или утепляя балкон или лоджию. В более старых квартирах тепло часто теряется и через полы, особенно на первых этажах.
Ковры, жалюзи и более плотные занавеси, не закрывая радиаторы, помогают сохранять тепло. Помещения рекомендуется проветривать коротко и интенсивно — например, в течение пяти минут с полностью открытыми окнами.
Свободные радиаторы
Радиаторы работают наиболее эффективно, если им ничего не мешает. Плотные занавеси следует поднимать на подоконник, а мебель отодвигать дальше от радиаторов.
Одежда, высушиваемая на радиаторах и пыль также препятствуют распространению тепла в помещении и увеличивают потребление энергии.
Контроль температуры
Термостаты и умные системы отопления позволяют индивидуально регулировать температуру в каждом помещении, адаптируя ее к повседневным привычкам и использованию пространства. В помещениях с более частым пребыванием, например в гостиной, рекомендуется поддерживать 20–21 градус, тогда как в помещениях кратковременного пребывания, таких как коридоры, подсобные помещения или кладовые, температуру можно снизить.
С помощью умной системы отопления или других возможностей настройки режима отопления можно, например, ночью или во время отсутствия снизить температуру во всех помещениях. Даже снижение на 1 градус может уменьшить расходы на отопление примерно на 5–6 процентов.
Потребление электроэнергии
Освещение составляет около 10 процентов от общего потребления электроэнергии. Чтобы сократить потребление электроэнергии, в дневное время рекомендуется использовать естественное освещение и, например, при возможности располагать рабочее место у окна при работе из дома. В вечернее время рекомендуется выбирать светодиодные лампы, так как они потребляют до 80 процентов меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и служат значительно дольше.
Телевизоры, компьютеры, зарядные устроиства, электрочайники и кофемашины создают лишние расходы, если их не отключать от электросети, когда они не используются. Например, зарядное устроиство для телефона, оставленное в розетке без подключенного устроиства, в течение года может потребить около 0,9–4,4 кВт·ч электроэнергии. Хотя этот объем кажется небольшим, в случае нескольких устроиств потребление может оказаться существенным. Простым и эффективным решением является использование розеток с выключателем или умных розеток.
Часть жителей использует электроэнергию также для отопления жилья и нагрева воды — в таком случае продуманное использование электричества особенно важно. Тогда рекомендуется использовать электроэнергию с учетом рыночных цен, которые обычно указываются по часам. Используя электроэнергию преимущественно в часы, когда она дешевле, счет за электричество можно сократить даже вдвое.
Ранее Otkrito.lv сообщал об исследовании, которое показало, что жители Латвии перешли в режим экономии.