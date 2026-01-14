Большинство жителей Латвии начали экономить деньги из-за огромных счетов за отопление. Но есть ряд решений

Телевизоры, компьютеры, зарядные устроиства, электрочайники и кофемашины создают лишние расходы, если их не отключать от электросети, когда они не используются. Например, зарядное устроиство для телефона, оставленное в розетке без подключенного устроиства, в течение года может потребить около 0,9–4,4 кВт·ч электроэнергии. Хотя этот объем кажется небольшим, в случае нескольких устроиств потребление может оказаться существенным. Простым и эффективным решением является использование розеток с выключателем или умных розеток.