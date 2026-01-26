Хороших новостей пока нет: стоимость электроэнергии в Латвии остается очень высокой

Системная цена Nord Pool увеличилась до 116,72 евро за МВт·ч, что на 28% больше по сравнению с предыдущей неделей (91,43 евро за МВт·ч). На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в странах Балтии выровнялась и достигла 156,03 евро за МВт·ч. В Латвии и Литве она снизилась на 3% (ранее 160,49 евро за МВт·ч), тогда как в Эстонии осталась практически неизменной по сравнению с предыдущей неделей (ранее 156,79 евро за МВт·ч).