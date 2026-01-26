Хороших новостей пока нет: стоимость электроэнергии в Латвии остается очень высокой
В странах Балтии цена электроэнергии на прошлой неделе практически не изменилась, поскольку из-за низких температур воздуха сохранялся стабильно высокий уровень потребления электроэнергии, который лишь в ограниченном объеме компенсировался ростом выработки ветровых электростанций. Об этом говорится в обзоре Latvenergo.
Системная цена Nord Pool увеличилась до 116,72 евро за МВт·ч, что на 28% больше по сравнению с предыдущей неделей (91,43 евро за МВт·ч). На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в странах Балтии выровнялась и достигла 156,03 евро за МВт·ч. В Латвии и Литве она снизилась на 3% (ранее 160,49 евро за МВт·ч), тогда как в Эстонии осталась практически неизменной по сравнению с предыдущей неделей (ранее 156,79 евро за МВт·ч).
В странах Балтии в рассматриваемый период зафиксировано рекордно высокое потребление электроэнергии за весь доступный период наблюдений с 2010 года, что было обусловлено выраженно низкими температурами воздуха. В Литве 13 января был установлен новый рекорд суточного потребления (51,4 ГВт·ч), при этом 21 и 20 января потребление оставалось близким к рекордному уровню, заняв соответственно второе и третье места. В Латвии 21 января также был установлен новый суточный рекорд потребления — 27,5 ГВт·ч.
Latvenergo указывает, что ценовые колебания на бирже Nord Pool напрямую затрагивают только тех клиентов, которые заключили со своим торговцем электроэнергией договор с переменной ценой, основанной на биржевой цене электроэнергии. Но остальные потребители могут особо не радоваться - им эти колебания тоже включат в тариф, только позже.
Как ранее писал Otkrito.lv, жителям Латвии сообщили, что они могут за счет государства сильно уменьшить свои счета за отопление и электричество.