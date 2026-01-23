Жителям Латвии сообщили, что они могут за счет государства сильно уменьшить свои счета за отопление и электричество
Как сообщает Министерство климата и энергетики, почти 40% общей потребительской корзины домохозяйств составляют расходы на жилье и коммунальные услуги. При этом люди могут получить государственную поддержку, которая снизит их затраты на переход к более экономичным энергетическим системам.
Жители могут воспользоваться государственной поддержкой на приобретение экологически дружественного оборудования для отопления, горячего водоснабжения и производства электроэнергии. Поддержка реализуется в рамках Инструмента аукциона квот на выбросы (EKII) на основании правил Кабинета министров.
Программа поддержки предусматривает финансирование приобретения различных видов оборудования: тепловых насосов при замене отопительного котла, использующего ископаемые энергоресурсы; котлов на биомассовых гранулах при замене существующего котла на ископаемом топливе; солнечных панелей, ветрогенераторов, а также оборудования для накопления электроэнергии; солнечных коллекторов; проектирования подключения к системе централизованного теплоснабжения и создания теплового узла.
Размер поддержки зависит от выбранного типа оборудования и его мощности, а также от общих допустимых затрат проекта. Объем поддержки может достигать до 15 тысяч евро на один проект.
Опубликованная EKII статистика показывает, что в программе поддержки активно участвуют жители со всей Латвии. С момента запуска программы поддержки весной 2022 года помощь была предоставлена примерно 15 тысячам домохозяйств на общую сумму 56,5 миллиона евро. До настоящего времени наиболее активно этой возможностью пользовались домохозяйства в Риге и Марупском крае. Высокая активность жителей наблюдается также в Адажском, Ропажском, Сигулдском, Огрском и Кекавском краях.
В январе 2026 года уже получено 63 новых заявки на поддержку, и каждое домохозяйство приглашается реализовывать проекты и подавать заявки на получение поддержки до 31 декабря 2029 года или до исчерпания доступного финансирования. Для подачи заявки на государственную поддержку необходимо подготовить и подать форму проектного заявления. Подробная информация доступна на сайте EKII.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство жителей Латвии начали экономить деньги из-за огромных счетов за отопление. Но есть ряд решений.