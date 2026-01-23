Жителям Латвии сообщили, что они могут за счет государства сильно уменьшить свои счета за отопление и электричество

Опубликованная EKII статистика показывает, что в программе поддержки активно участвуют жители со всей Латвии. С момента запуска программы поддержки весной 2022 года помощь была предоставлена примерно 15 тысячам домохозяйств на общую сумму 56,5 миллиона евро. До настоящего времени наиболее активно этой возможностью пользовались домохозяйства в Риге и Марупском крае. Высокая активность жителей наблюдается также в Адажском, Ропажском, Сигулдском, Огрском и Кекавском краях.