К кому из знаков зодиака в феврале вернется человек из прошлого

Как это выглядит: жалобы, история про сложный период, просьба о поддержке или «давай начнем заново».

Почему именно Рыбы: вы умеете быть мягким «убежищем», и к вам возвращаются, когда плохо.

Что делать: задайте себе простой вопрос: вам это нужно или вас просто используют как ресурс? Держите границы.