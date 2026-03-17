Необычная просьба больницы в Вентспилсе - нужны люди, готовые читать вслух
В больнице Вентспилса запускают необычную инициативу: пациентов, которые не могут читать сами, будут поддерживать добровольцы. Любой желающий старше 18 лет может прийти и просто читать книги, стихи или газеты.
Северокурземская региональная больница в сотрудничестве с Вентспилсской библиотекой приглашает откликнуться людей, которые хотели бы стать добровольными чтецами для пациентов больницы, сообщила специалист по общественным отношениям больницы Жанете Лабзаре.
У добровольцев будет возможность читать вслух рассказы, стихи, прессу или другие литературные произведения пациентам, которые по различным причинам сами не могут читать, тем самым создавая спокойные моменты во время их пребывания в больнице.
Больница приглашает откликнуться людей в возрасте от 18 лет. Для участия не требуется специальный опыт — важнее всего желание участвовать, быть рядом и своим чтением создавать спокойную и приятную атмосферу.
Людям, которые хотят стать добровольными чтецами, необходимо заполнить анкету, доступную на сайте больницы.