Государственная полиция призывает внимательно ознакомиться с изображением и откликнуться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении пропавшего.
В Латвии
Сегодня 11:15
Полиция разыскивает пропавшего в Риге молодого украинца
Сотрудники Государственной полиции разыскивают без вести пропавшего гражданина Украины Олександра Бондаренко, 2004 года рождения.
14 марта этого года около 21:00 он вышел из своего места жительства в Риге, на улице Миера, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 185 см, светлые короткие волосы. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные спортивные брюки, на голове — чёрная бейсболка, на ногах — тёмно-синие кроссовки.
Государственная полиция призывает внимательно ознакомиться с изображением и откликнуться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении пропавшего, позвонив по телефону 112.