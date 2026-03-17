Начинается подготовка к Большой толоке 25 апреля: уже сейчас призывают отмечать на карте загрязненные места
Латвия готовится к Большой толоке: уже сейчас жителей призывают отметить на карте загрязненные места, чтобы 25 апреля вместе навести порядок и сделать страну чище.
Готовясь к Большой толоке 25 апреля, каждый любитель природы уже сейчас приглашается отмечать загрязнённые места на специальной карте на сайте www.talkas.lv. Следует отметить, что регистрация мест для толок в этом году начнётся 27 марта. До этого жителей призывают объединяться и договариваться о работах, которые можно будет выполнить во время толок. Карта загрязнённых мест даёт возможность как участникам толок, так и самоуправлениям выявлять загрязнённые территории, которые можно привести в порядок во время акции.
Большую толоку с 2009 года поддерживает SIA Getliņi EKO, управляющая крупнейшим в странах Балтии полигоном твёрдых бытовых отходов Getliņi. И в этом году у самоуправлений региона Средней Латвии будет возможность доставлять на полигон собранные во время толоки отходы по сниженной цене.
Также, отправляясь на природу, каждый может установить на свой телефон приложение VIDES SOS, чтобы сообщать о найденных нелегальных свалках — это даёт возможность ответственным учреждениям узнать о таких местах, привести их в порядок или выявить нелегальных вывозчиков отходов.
В рамках Большой толоки жители не только активно очищают Латвию. В этом году уже в 19-й раз под девизом “Рука об руку — для Латвии!” во время толок будет проходить также благоустройство ландшафтов, уборка территорий местных сообществ и культурных объектов. Можно организовать и индивидуальные цифровые толоки, удаляя ненужную информацию со своих смарт-устройств и тем самым снижая нагрузку на серверы данных, потребляющие огромное количество энергии.
Большая толока, как и прежде, побуждает к ответственному отношению во взаимодействии человека и природы ради красивой цели — чистой, зелёной и здоровой Латвии. Организатором Большой толоки является общество Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Союзом самоуправлений Латвии, Latvijas Valsts meži, Обществом Праздника песни. Большую толоку поддерживают Rimi, Mežpils alus, DHL, SIA Getliņi EKO.