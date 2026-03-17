Начинается подготовка к Большой толоке 25 апреля: уже сейчас призывают отмечать на карте загрязненные места

Готовясь к Большой толоке 25 апреля, каждый любитель природы уже сейчас приглашается отмечать загрязнённые места на специальной карте на сайте www.talkas.lv. Следует отметить, что регистрация мест для толок в этом году начнётся 27 марта. До этого жителей призывают объединяться и договариваться о работах, которые можно будет выполнить во время толок. Карта загрязнённых мест даёт возможность как участникам толок, так и самоуправлениям выявлять загрязнённые территории, которые можно привести в порядок во время акции.