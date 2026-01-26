Средняя пенсия в Латвии не покрывает даже базовые мечты об отдыхе
Большинство жителей Латвии хотели бы проводить пенсионные годы активно — путешествовать, заниматься хобби и уделять время себе. Однако представления жителей об «идеальной пенсии» существенно превышают возможности, которые сегодня обеспечивают 1-й и 2-й уровни пенсионной системы, свидетельствуют результаты опроса.
Активная жизнь на пенсии без финансовой базы почти недостижима
Данные опроса CBL Asset Management (дочерняя компания банка Citadele) показывают: 63% респондентов хотели бы в пенсионные годы путешествовать и активно отдыхать, а 47% видят пенсию как время для хобби и увлечений. Почти каждый пятый опрошенный заявил о желании продолжать учиться или осваивать новые навыки, а 13% не исключают, что в пенсионном возрасте продолжат работать за зарплату. Эти цифры подтверждают: запрос на насыщенную и активную пенсию высок, но без дополнительных накоплений для значительной части общества это может оказаться трудно достижимым.
Согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), средняя пенсия по возрасту в Латвии в прошлом году составляла чуть менее 625 евро в месяц — сумма, которая заметно ограничивает возможности путешествовать, полноценно участвовать в общественной жизни или развивать новые увлечения. «Путешествия, активный отдых и время для себя — такую повседневность на пенсии хотело бы большинство жителей Латвии. Хотя стремление к полноценным “старшим годам” широко распространено, реальность значительно скромнее. Результаты четко показывают: люди хотят большего, чем сегодня способны обеспечить 1-й и 2-й пенсионные уровни. Это означает, что без целенаправленного формирования накоплений и своевременного финансового планирования для многих жителей будет невозможно жить на пенсии так, как они сами считают желательным. Опрос подтверждает: пенсию воспринимают не только как период выживания, но и как возможность жить активно и осмысленно. Однако без участия самих людей — интереса ко 2-му пенсионному уровню, формирования долгосрочных накоплений и контроля за работой своего пенсионного плана — эти ожидания могут не оправдаться», — подчеркивает председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис.
Разные взгляды у разных возрастных групп
Опрос выявил и заметные различия между поколениями. Молодые жители в возрасте 18–29 лет чаще всего связывают пенсию с активным образом жизни: 72% в этой группе хотели бы путешествовать, а 56% — уделять время хобби. В этой возрастной группе также сильнее выражено желание учиться и осваивать новые навыки в пенсионные годы.
Среди жителей 60–74 лет путешествия как приоритет отмечают 58%, а интерес к хобби снижается до 36%. В старших возрастных группах чаще встречается более прагматичный взгляд на пенсию как на более спокойный этап жизни, который сильнее подстраивается под текущие финансовые возможности.
Опрос CBL Asset Management совместно с исследовательским агентством Norstat провели в январе 2026 года: онлайн были опрошены более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.