Средняя пенсия в Латвии не покрывает даже базовые мечты об отдыхе

Согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), средняя пенсия по возрасту в Латвии в прошлом году составляла чуть менее 625 евро в месяц — сумма, которая заметно ограничивает возможности путешествовать, полноценно участвовать в общественной жизни или развивать новые увлечения. «Путешествия, активный отдых и время для себя — такую повседневность на пенсии хотело бы большинство жителей Латвии. Хотя стремление к полноценным “старшим годам” широко распространено, реальность значительно скромнее. Результаты четко показывают: люди хотят большего, чем сегодня способны обеспечить 1-й и 2-й пенсионные уровни. Это означает, что без целенаправленного формирования накоплений и своевременного финансового планирования для многих жителей будет невозможно жить на пенсии так, как они сами считают желательным. Опрос подтверждает: пенсию воспринимают не только как период выживания, но и как возможность жить активно и осмысленно. Однако без участия самих людей — интереса ко 2-му пенсионному уровню, формирования долгосрочных накоплений и контроля за работой своего пенсионного плана — эти ожидания могут не оправдаться», — подчеркивает председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис.