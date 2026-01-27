Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?
Телец
Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного/недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочая и прочая - не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
Близнецы
Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
Рак
Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.
Лев
Надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Возможно, вам удастся сделать многое, не имея надежной опоры, однако стоит постелить соломки, чтобы не волноваться, боясь упасть.
Дева
Сегодняшний день - последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку.
Весы
Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
Скорпион
Вы слишком загоняли себя за последнее время. Этот день исторически предназначен для отдыха - так используйте его по назначению.
Стрелец
Сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другой день.
Козерог
Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.
Водолей
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы. Все остальное вам будет обеспечено.
Рыбы
Сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.