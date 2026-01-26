В Латвийском госархиве нынче не теплее 16 градусов: система отопления и обогреватели не справляются

Руководитель Рижской региональной Государственной инспекции труда Байба Шилберга заявила, что такие условия недопустимы, а работодатель обязан принять меры, чтобы исправить ситуацию. Спруджа рассказала, что проблемы с теплоснабжением начались в конце декабря, когда все сотрудники работали дистанционно и во всех зданиях архива снизили температуру, чтобы меньше платить за отопление. Однако после понижения температуры система не смогла восстановиться.