В Латвийском госархиве нынче не теплее 16 градусов: система отопления и обогреватели не справляются
Устаревшая система теплоснабжения в помещениях Латвийского государственного архива в Риге на улице Безделигу не способна обеспечить достаточное тепло: в залах обслуживания клиентов температура составляет 16 градусов по Цельсию, сообщает программа Латвийского телевидения «Dienas ziņas».
В сюжете отмечается, что холодные помещения создают неудобства посетителям архива и осложняют повседневную работу сотрудников. Несмотря на дополнительные обогреватели, температура на рабочих местах ниже допустимой: к концу дня кабинеты удается прогреть лишь до 15-16 градусов.
Директор Латвийского национального архива Мара Спруджа подчеркнула, что для замены отдельных элементов теплового узла, которому 45 лет, и восстановления подачи теплого воздуха требуется 100 000 евро. Она пояснила, что проблемы есть и в хранилищах, поэтому принято решение выполнять только выдачу документов.
Государственная инспекция труда при проверке установила, что на рабочих местах температура в помещениях даже с учетом всех дополнительных обогревателей была существенно ниже предусмотренных правилами Кабинета министров 19 градусов.
Руководитель Рижской региональной Государственной инспекции труда Байба Шилберга заявила, что такие условия недопустимы, а работодатель обязан принять меры, чтобы исправить ситуацию. Спруджа рассказала, что проблемы с теплоснабжением начались в конце декабря, когда все сотрудники работали дистанционно и во всех зданиях архива снизили температуру, чтобы меньше платить за отопление. Однако после понижения температуры система не смогла восстановиться.
Министерство культуры осведомлено о ситуации в Латвийском национальном архиве. Заместитель государственного секретаря Минкульта Байба Мурниеце указала, что министерство обратится к правительству с просьбой выделить средства на непредвиденные случаи, чтобы устранить этот кризис в государственном архиве.
Здание Латвийского государственного архива на улице Безделигу и Латвийский государственный исторический архив на улице Слокас были включены в проект утепления и повышения энергоэффективности. Министерство культуры нашло для этой цели 22 миллиона евро. В 2024 году предприятие Valsts nekustamie īpašumi начало исследование, но затем сообщило, что этих средств недостаточно, и в итоге от проекта отказались.