"Осталось жить всего несколько часов!" Загадочная болезнь молодой матери оказалась делом рук ее мужа

В больнице у Ханны начались судороги, и врачи решили ввести ее в искусственную кому, чтобы предотвратить скопление жидкости в мозге и провести дополнительные обследования. Через восемь дней выяснилась правда: в ее организме находилось огромное количество свинца. «Они сказали, что ее толстая кишка была почти полностью заполнена свинцом», — объяснила Никола. «В животе не было места ни для чего другого. Он был полностью заполнен свинцом, и свинец был также в ее костях».