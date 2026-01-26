"Осталось жить всего несколько часов!" Загадочная болезнь молодой матери оказалась делом рук ее мужа
Когда 25-летняя Ханна Петти из американского штата Алабама после нескольких месяцев плохого самочувствия попала в больницу, врачи сообщили ей суровую правду: ей осталось жить всего несколько часов.
Мать двоих детей Ханна Петти на протяжении полугода чувствовала себя плохо, а последнюю неделю провела в постели. Состояние ее здоровья было настолько тяжелым, что она не смогла принять участие во втором дне рождения своей дочери Грейси.
Пока здоровье молодой женщины ухудшалось, ее муж, 35-летний мануальный терапевт Брайан Манн, казался исключительно заботливым. «Когда я заболела, он относился ко мне очень ласково», — вспоминала Ханна.
Шокирующий диагноз
18 января 2022 года Ханна позвонила своей матери, так как почувствовала, что с ней что-то не так. Мать, Никола Петти, вспоминала состояние дочери в интервью программе CBS «48 Hours»: «Она была буквально кожа да кости. Мне сказали, что когда ее доставили в больницу, она фактически умирала от голода. Врачи сказали, что ей осталось жить всего несколько часов».
В больнице у Ханны начались судороги, и врачи решили ввести ее в искусственную кому, чтобы предотвратить скопление жидкости в мозге и провести дополнительные обследования. Через восемь дней выяснилась правда: в ее организме находилось огромное количество свинца. «Они сказали, что ее толстая кишка была почти полностью заполнена свинцом», — объяснила Никола. «В животе не было места ни для чего другого. Он был полностью заполнен свинцом, и свинец был также в ее костях».
Свинец — крайне токсичный тяжелый металл, не имеющий никакой полезной функции в организме человека. Свинец может попадать в организм при вдыхании свинцовой пыли или дыма, с загрязненной водой, при проглатывании или контакте с ним. Свинец не растворяется в воде и наносит серьезный вред организму.
Свинец является коварным ядом, так как накапливается в организме (в костях, зубах, мягких тканях), а симптомы этого могут проявляться не сразу. Главная опасность свинца заключается в том, что организм ошибочно принимает его за кальций, железо или цинк. Свинец замещает эти важные минералы в ферментах и клеточном обмене веществ. У взрослых отравление свинцом может привести к потере памяти, трудностям с концентрацией, депрессии, раздражительности и периферическим неврологическим заболеваниям (покалывание, онемение или слабость в руках и ногах).
Свинец подавляет образование гемоглобина в крови. Гемоглобин — это белок, который транспортирует кислород к органам. В результате развивается анемия, симптомами которой являются постоянная усталость, слабость и бледность кожи. Длительное воздействие свинца вызывает хроническое повреждение почек, что может привести к почечной недостаточности. Также повышается уровень мочевой кислоты, что может вызвать подагру. Одним из основных симптомов отравления свинцом является гипертония. Свинец делает кровеносные сосуды более жесткими и нарушает работу почек, регулирующих артериальное давление, тем самым повышая риск инфаркта и инсульта. При остром отравлении возникают сильные боли в животе, запор, тошнота и рвота.
Таинственные витамины
Врачи были уверены, что Ханна не могла случайно проглотить столь большое количество свинца, и вскоре начались подозрения в попытке убийства со стороны самых близких людей — матери и мужа.
В ходе расследования было установлено, что Брайан давал жене поддельные пищевые добавки. Также выяснилось, что муж оформил несколько страховых полисов на ее жизнь еще тогда, когда они только начали встречаться. Пока Ханна боролась за жизнь в больнице, Брайан пытался оформить и другие полисы. Если бы Ханна умерла, муж получил бы около 3,5 миллиона.
Окончательные доказательства были получены с помощью строителя Денни Хилла, которого Брайан попросил построить в своем кабинете мануальной терапии новый рентгеновский кабинет, используя мягкие свинцовые рулоны. По словам строителя, Брайан отказался от услуги по утилизации оставшегося свинца, заявив, что сделает это сам.
Ханна вспоминала одну из ночей дома: «Я помню, как вечерами лежала в постели, мне было очень больно, меня тошнило, и Брайан сказал: “Я поставил твои витамины на тумбочку. Тебе нужно их принять”. Но я ответила, что сегодня просто не смогу ничего положить в рот». Ханна рассказывала, что после этого муж сильно разозлился и потребовал: «Ты должна их принять!».
Новая жизнь после кошмара
В ходе судебного процесса, состоявшегося в августе 2025 года, Брайан Манн был признан виновным в попытке убийства своей жены и матери своих детей и приговорен к пожизненному заключению. Муж отрицал свою вину и обвинял в отравлении мать Ханны, что и дочь, и мать отвергли.
Хотя существовали опасения, что тяжелое отравление оставит у Ханны необратимые последствия и она, возможно, никогда больше не сможет говорить, пострадавшая полностью выздоровела. Сегодня она заботится о своих двух детях и работает учителем. Она живет с детьми в их бывшем общем доме, который полностью отремонтировала и обустроила заново, чтобы оставить прошлое позади.