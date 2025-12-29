Что государство знает о вас? У жителей Латвии, оказывается, есть возможность это уточнить

В 2026 году планируется существенно расширить объем информации, доступной в разделе «Мои данные». Физические лица смогут просматривать данные о людях, законными представителями которых они являются, например о детях, подопечных или находящихся под опекой лицах. Также будут добавлены новые блоки данных: информация о текущем обучении, завершенном образовании, принадлежности педагогов к образовательным учреждениям, сведения о недвижимости, на которую у пользователя имеются права, а также данные об инвалидности.