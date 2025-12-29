Что государство знает о вас? У жителей Латвии, оказывается, есть возможность это уточнить
Как сообщает Государственное агентство цифрового развития (Valsts digitālās attīstības aģentūra), раздел «Мои данные» на портале Latvija.gov.lv за год был посещен уже 376 515 раз, что свидетельствует о растущем интересе общества к возможности в одном месте просматривать персональные данные, находящиеся в распоряжении государственных учреждении.
Раздел «Мои данные» на портале Latvija.gov.lv доступен с июня 2024 года и постепенно дополняется новыми источниками информации, чтобы обеспечить жителям всесторонний и удобный обзор их персональных данных.
В 2026 году планируется существенно расширить объем информации, доступной в разделе «Мои данные». Физические лица смогут просматривать данные о людях, законными представителями которых они являются, например о детях, подопечных или находящихся под опекой лицах. Также будут добавлены новые блоки данных: информация о текущем обучении, завершенном образовании, принадлежности педагогов к образовательным учреждениям, сведения о недвижимости, на которую у пользователя имеются права, а также данные об инвалидности.
Если пользователь обнаруживает на портале неточности, например ошибочное написание имени, неверные данные о дате рождения или семейном положении, необходимо обращаться непосредственно в то учреждение, которое ведет соответствующий реестр, для уточнения информации.