У мужчины не было ни друзей, ни родственников, чтобы ему помочь.
В Латвии
Сегодня 07:31
"И это тоже наша работа": в Риге полицейские доставили домой из больницы одинокого мужчину с травмой
Сотрудники Рижской муниципальной полиции протянули руку помощи одинокому мужчине с травмой ноги, помогая ему добраться из медицинского учреждения до дверей собственной квартиры.
15 февраля этого года правоохранители получили вызов в одно из медицинских учреждений Риги. Там находился мужчина, который из-за травмы ноги оказался в беспомощном состоянии и не мог самостоятельно добраться домой. Кроме того, в тот момент у него не было ни родственников, ни друзей, которые могли бы ему помочь.
Откликнувшись на просьбу о помощи, полицейские прибыли в больницу и доставили пострадавшего по месту жительства. Учитывая, что из-за травмы мужчине было трудно передвигаться, сотрудники полиции также сопроводили его по лестнице прямо до квартиры.
«И это тоже наша повседневная работа — помощь людям, когда это больше всего необходимо!» — написали правоохранители на своей странице в Facebook.