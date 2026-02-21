"И это тоже наша работа": в Риге полицейские доставили домой из больницы одинокого мужчину с травмой

15 февраля этого года правоохранители получили вызов в одно из медицинских учреждений Риги. Там находился мужчина, который из-за травмы ноги оказался в беспомощном состоянии и не мог самостоятельно добраться домой. Кроме того, в тот момент у него не было ни родственников, ни друзей, которые могли бы ему помочь.