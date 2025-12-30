Новый договор о транзите российского газа принесет Литве 30 млн евро в год
Литва и "Газпром" подписали новый пятилетний договор о транзите газа в Калининград, который принесет Литве около 30 млн евро в год — более чем вдвое больше прежних доходов.
В связи с истечением 1 января 2026 года срока действия 10-летнего договора о транзите российского природного газа через территорию Литвы в Калининградскую область, стороны в понедельник подписали новое соглашение. В следующем году доходы Литвы от этого транзита составят порядка 30 млн евро - это более чем вдвое больше, чем по нынешнему договору. Договор сроком на пять лет заключили оператор системы передачи газа Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром».
«Условия предоставления новых услуг по транзиту установлены на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Цены на услуги устанавливаются Государственным советом по регулированию энергетики; на 2026 год допустимый уровень доходов определён в размере около 30 млн евро», — сообщила компания Amber Grid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Как пояснили агентству BNS в компании Amber Grid, отныне расчёты будут производиться ежемесячно за мощности, выраженные в энергетических единицах, что снижает риск значительного изменения указанной суммы в 30 млн евро из-за различий в калорийности газа.
Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс в середине декабря сообщил BNS, что ежегодные доходы Литвы по новому договору предварительно составят около 29 млн евро — это значительно больше текущих показателей. До сих пор годовой доход Amber Grid от данного транзита составлял около 13 млн евро, однако в отдельные годы, в зависимости от калорийности газа эта сумма достигала 20 млн евро.
По мнению экспертов и политиков, опрошенных ранее BNS, данный договор имеет важное значение для Москвы: хотя Калининградская область может обеспечивать себя сжиженным природным газом, это обошлось бы существенно дороже, чем получение газа по суше через территорию Литвы.
Литва полностью прекратила импорт российского газа за исключением транзита в Калининград в апреле 2022 года.