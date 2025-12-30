Новый договор о транзите российского газа принесет Литве 30 млн евро в год

В связи с истечением 1 января 2026 года срока действия 10-летнего договора о транзите российского природного газа через территорию Литвы в Калининградскую область, стороны в понедельник подписали новое соглашение. В следующем году доходы Литвы от этого транзита составят порядка 30 млн евро - это более чем вдвое больше, чем по нынешнему договору. Договор сроком на пять лет заключили оператор системы передачи газа Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром».