Гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака

Во второй половине месяца, с переходом энергии в Водолей, вам может понадобиться больше времени наедине с собой. Интуиция обостряется, сны становятся ярче. Прислушивайтесь к внутреннему голосу: с переходом Нептуна, вашего управителя, в Овен 26 января вы начинаете понимать, как превратить тонкие инсайты в практическую пользу в реальной жизни.