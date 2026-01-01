Гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака
Добро пожаловать в 2026 год. В начале января Меркурий, Венера и Марс находятся в Козероге, поэтому будет проще вернуться к основам и навести порядок в делах. Это подходящее время для практичных шагов: пересмотреть бюджет, отписаться от маркетинговых рассылок, которые вы никогда не читаете, и поставить реалистичные, поэтапные цели. Делайте ставку на долгую дистанцию и спокойно решайте повседневные задачи, опираясь на присущие Козерогу сдержанность и внутренний авторитет.
С 17 января планеты начинают переходить в Водолей и соединяться с Плутоном. Атмосфера меняется с дисциплинированной на более революционную: вы начинаете смотреть на свою жизнь под новым, более инновационным углом. Старые привычки, которые больше не работают, постепенно уходят, освобождая место более аутентичному образу жизни.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овны, в январе вы отчетливо чувствуете, что оставили в прошлом все, что тормозило вас в 2025 году. 2 января Хирон, известный как раненый целитель, разворачивается в директное движение в вашем знаке, и если в последнее время вы сомневались в своем пути, уверенность начинает возвращаться.
Первые недели месяца стоит посвятить карьере и репутации, которую вы выстраивали. Стеллиум в Козероге активизирует профессиональную сферу, и ваши усилия наконец получают заслуженное признание.
К концу месяца фокус смещается на окружение: с переходом планет в Водолей вы активнее общаетесь и находите людей, которые действительно вас понимают. А с приходом Нептуна в ваш знак 26 января начинается многолетний этап духовного роста, который научит вас главному: интуиция — ваша сильнейшая сторона, и ей стоит доверять.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцы, январь для вас — месяц расширения. Сильная энергия Козерога в начале месяца подталкивает наконец заняться чем-то для себя, а не откладывать собственные планы ради чужих просьб. Полнолуние 3 января помогает переосмыслить, на что уходит ваше время, отсечь суету и сосредоточиться на том, что действительно приносит радость.
Во второй половине месяца, с переходом энергии в Водолей, на первый план выходит карьера. От вас требуется уверенность и, возможно, более нестандартный подход к работе. 27 января, когда Марс и Плутон соединяются в вашей профессиональной сфере, появляется мощный импульс для прорыва. Не бойтесь брать на себя лидерство.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы, январь 2026 года посвящен наведению порядка. Энергия Козерога в начале месяца затрагивает общие ресурсы и глубокие эмоциональные связи — отличное время, чтобы подготовиться к налоговому сезону или откровенно поговорить с партнером. Новолуние 18 января дает шанс начать с чистого листа в вопросах финансов и распределения энергии. Важно установить четкие границы, чтобы не распыляться.
Если вам не хватает новых впечатлений, соединение Меркурия и Венеры 29 января может принести возможность поездки или обучения. Конец месяца вы встречаете вдохновленными и готовыми делиться своим голосом с более широкой аудиторией.
Рак (21 июня — 22 июля)
Раки, год начинается с мощного Полнолуния в вашем знаке 3 января на фоне сильной энергии Козерога, которая акцентирует тему отношений. Это сигнал поставить собственные потребности на первое место. Честность с собой и окружающими в итоге только укрепит близкие связи.
В середине месяца, когда несколько планет переходят в Водолей, вы начинаете смотреть на жизнь с позиции качества, а не количества. К концу января это приносит более сильное ощущение личной власти и понимание, что вам не нужно чужое разрешение, чтобы быть собой.
Лев (23 июля — 22 августа)
Львы, январь обещает быть очень продуктивным. Дисциплинированная энергия Козерога помогает методично закрывать пункты списка дел. Новолуние 18 января идеально подходит для старта новой привычки или оптимизации рабочего графика, чтобы оставить больше времени для радости.
В середине месяца, когда несколько планет встречаются с Плутоном в Водолее, ваши партнерства — и личные, и деловые — проходят серьезное обновление. Вы отходите от поверхностных связей в сторону более глубоких и подлинных. Около 29 января возможен важный разговор или прорыв.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы, начало года приносит больше легкости и игры. Энергия Козерога активизирует сферу творчества, романтики и удовольствий. Отличное время для хобби и встреч с близкими, особенно около Полнолуния 3 января, когда социальное событие напомнит вам, насколько вас ценят.
По мере усиления энергии Водолея появляется стимул искать новые, более эффективные способы заботы о себе. Грамотная организация дел сэкономит часы и снизит уровень стресса. К концу месяца вы чувствуете себя собранными, энергичными и уверенно контролируете свое пространство.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы, стеллиум в Козероге в начале месяца подчеркивает тему дома и семьи. Это хорошее время для наведения порядка в жилом пространстве и укрепления семейных связей. Сейчас вы закладываете фундамент для более крупных шагов, которые предстоят позже в году.
С началом сезона Водолея 20 января творческая энергия резко усиливается. Это романтичный и выразительный период. Если вы думали о творческом проекте или возвращении к активной социальной жизни, последняя неделя января — ваш момент. Соединение Меркурия и Венеры 29 января особенно благоприятно для любви и искусства.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы, в этом месяце ум работает особенно активно — и в хорошем смысле. Энергия Козерога в начале января идеально подходит для обучения и возвращения в рабочий ритм после праздников.
Вы становитесь более убедительными и красноречивыми в общении, особенно около Новолуния 18 января — отличного момента, чтобы связаться с человеком, с которым вы давно собирались поговорить.
К концу месяца, когда усиливается влияние Водолея, стоит по-новому взглянуть на семейные вопросы или условия проживания. Если возникнет желание что-то кардинально изменить дома, доверьтесь интуиции и создайте пространство, в котором вам действительно комфортно.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцы, в начале января ключевыми темами становятся деньги и ценности. Стеллиум в Козероге помогает привести финансы в порядок и осознать собственную ценность. Это удачное время для разговора о повышении или пересмотра бюджета. Полнолуние 3 января завершает важный финансовый вопрос и приносит чувство стабильности.
Во второй половине месяца, с переходом планет в Водолей, оживляются социальная жизнь и повседневные дела. Вам легко знакомиться и налаживать контакты, а окружающие охотно слушают ваши идеи. Конец месяца может порадовать приятной новостью или приглашением и оставить вас с плотным графиком и оптимистичным настроем.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги, с Меркурием, Венерой и Марсом в вашем знаке вы начинаете 2026 год с эффектом Мидаса. Это ваше время запускать процессы и демонстрировать, на что вы способны.
Новолуние в вашем знаке 18 января — ваш личный Новый год. Ставьте смелые намерения: Вселенная внимательно слушает.
Когда энергия смещается в Водолей, фокус переходит на ресурсы. Вы находите новые, нестандартные способы увеличить доход или эффективнее управлять деньгами. Самое время вернуть себе финансовую уверенность и двигаться дальше с установкой на изобилие.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолеи, тяжелая энергия Козерога в начале месяца проходит по сфере отдыха и подсознания. Это подходящее время для дневниковых записей и дополнительного сна. Полнолуние 3 января помогает отпустить старые привычки и мысли, которые вас тяготили.
Все меняется 17 января, когда Венера входит в ваш знак, а за ней следуют Солнце и Меркурий. Это мощная перезагрузка и выход на более сильную версию себя.
К 27 января, когда Марс соединяется с Плутоном, вы чувствуете готовность действовать масштабно. Это ваш момент заявить о себе.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы, январь посвящен связям и контактам. Энергия Козерога акцентирует дружбу и долгосрочные цели. Отличное время для сотрудничества и вступления в сообщества по интересам.
Полнолуние 3 января благоприятно для романтической сферы или творческого проекта — это момент подведения итогов и осознания пройденного пути.
Во второй половине месяца, с переходом энергии в Водолей, вам может понадобиться больше времени наедине с собой. Интуиция обостряется, сны становятся ярче. Прислушивайтесь к внутреннему голосу: с переходом Нептуна, вашего управителя, в Овен 26 января вы начинаете понимать, как превратить тонкие инсайты в практическую пользу в реальной жизни.