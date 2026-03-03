Кровавый рассвет на одной из улиц в Риге: постоянные ссоры соседей закончились поножовщиной

В понедельник у входа в дом дежурил полицейский экипаж, а сами правоохранители находились в квартире на шестом этаже — там, где и произошел инцидент. На рассвете жильца квартиры ударили ножом и доставили в больницу. Пока полицейские разбирались со второй участницей конфликта, программа «Degpunktā» поговорила с соседями, которым есть что сказать и о квартире, и о тех, кто там живет.