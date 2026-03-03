Кровавый рассвет на одной из улиц в Риге: постоянные ссоры соседей закончились поножовщиной
Жителям одного дома на улице Цаунеc в Риге уже давно приходится мириться с ежедневными ссорами конкретных соседей - руганью, громкой музыкой и постоянным шумом. Но утром в понедельник разногласия переросли в кровавый конфликт.
В понедельник у входа в дом дежурил полицейский экипаж, а сами правоохранители находились в квартире на шестом этаже — там, где и произошел инцидент. На рассвете жильца квартиры ударили ножом и доставили в больницу. Пока полицейские разбирались со второй участницей конфликта, программа «Degpunktā» поговорила с соседями, которым есть что сказать и о квартире, и о тех, кто там живет.
«С ними проблемы. Не поймешь: иногда тихо и спокойно, а иногда страшно ругаются. Сегодня утром тоже слышала, как ругались», — рассказывает соседка.
«Там так: иногда там молодые люди, иногда громко говорят по-латышски, но в основном по-русски. Мне даже иногда кажется — не наркоманы ли они», — говорит женщина.
Тем временем пенсионерка с пятого этажа отмечает, что крики и шум начались еще около полуночи. «После двенадцати было очень шумно. Или что-то падало, или что-то бросали — не знаю, спать не давали. А утром был ужасный шум. Крики. Ругательства. [Вопрос: они часто ссорятся?] Да, почти каждый день. Крики мужчины были реже, женщина ругалась больше», — рассказывает пенсионерка.
Правоохранители установили, что участниками конфликта были молодые люди — мужчина и женщина, и именно женщина держала в руках оружие.
«Во время конфликта молодому человеку были причинены телесные повреждения ножом. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, а предполагаемая виновная задержана на месте происшествия», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье о умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести. Максимальное наказание за такое преступление — до трех лет лишения свободы.