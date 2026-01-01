Муж Вайры Вике-Фрейберги скончался в возрасте 91 года

Фрейбергс был специалистом в области информатики. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.