Муж Вайры Вике-Фрейберги скончался в возрасте 91 года
Сегодня, 1 января, скончался муж бывшего президента Латвийской Республики Вайры Вике-Фрейберги Имант Фрейбергс, сообщила сама Вике-Фрейберга в социальных сетях.
«Мой любимый Имант сегодня утром ушел в вечность в светлом Божьем покое. В глубокой скорби прошу молитв, чтобы путь его души был легок. О нем скорбят дочь Индра, внук Ивар, сын Карлис с женой Линдой и внуки Алисе, Аустра и Ритума», — написала Вике-Фрейберга в записи на платформе X.
Mans mīļais Imants šorīt aizgāja baltā Dieva mierā mūžībā.— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) January 1, 2026
Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš.
Par viņu sēro meita Indra, mazdēls Ivars, dēls Kārlis ar sievu Lindu un mazbērniem Alisi, Austru un Ritumu. pic.twitter.com/bngQRYolFk
Как свидетельствуют архивы агентства LETA, Имант Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году в качестве беженца оказался в лагерях в Германии. В 1948 году переехал во Францию.
Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.
Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвийской Республики два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.
Фрейбергс был специалистом в области информатики. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.
Фрейбергс участвовал в работе совета по организации Первых праздников латышской молодежи. Он являлся членом Латвийской академии наук. Был награжден орденом Трех звезд первой степени.