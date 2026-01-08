Иллюзия безопасности: 93% из нас думают, что умнее мошенников, но реальность пугает
Мошенники в Латвии не сбавляют обороты — это показывает свежий опрос, проведенный Финансовым институтом Swedbank. С попытками обмана сталкивались 87% жителей. Это всего на пять процентных пунктов меньше, чем год назад. То есть ситуация почти не меняется: обман становится чуть «тише» в целом, но активнее — в отдельных каналах.
Самый заметный рост зафиксирован по телефонным звонкам. Подозрительные вызовы получали 68% опрошенных — на восемь процентных пунктов больше, чем в прошлом году. При этом мошенники продолжают использовать и другие привычные способы: электронную почту (40%), интернет-сайты (34%), социальные сети (24%) и SMS (11%).
Данные исследования показывают: деньги жители чаще всего теряют не из-за звонков, а из-за ловушек в социальных сетях. 44% пострадавших признались, что попались на уловки именно там. На втором месте — различные интернет-сайты: 34% обманутых откликнулись на фальшивые предложения. Телефонные разговоры, хотя и остаются самым массовым каналом, привели к реальным финансовым потерям у 33% жертв. В целом деньги потеряли 14% жителей, которые сталкивались с мошенничеством.
Ставка на спешку, авторитет и эмоции
Методы мошенников по-прежнему держатся на психологическом давлении и создании доверия. Больше половины опрошенных (56%) отмечают: самая эффективная тактика — торопить, создавать ощущение, что решение нужно принять прямо сейчас.
Почти половина (47%) говорит, что злоумышленникам удается убедительно имитировать контакт с банком, государственным учреждением или известной компанией. Еще 40% респондентов признают, что мошенники научились делать сайты, которые выглядят максимально достоверно и почти не отличаются от настоящих. Кроме того, 39% жителей отмечают и другой прием — эмоциональную «привязку», особенно в случаях инвестиционного и романтического мошенничества.
Руководитель Финансового института Swedbank Рейнис Янсонс подчеркивает: уязвимость людей часто связана не только с инструментами мошенников, но и с желанием быстро реагировать. Как только разговор начинает звучать так, будто звонит банк или госструктура, критичность снижается. Одновременно, по его словам, социальные сети и интернет-реклама становятся для мошенников особенно удобной средой: там проще сохранять анонимность и быстро выходить на большую аудиторию.
Янсонс напоминает: банк, полиция и другие государственные учреждения никогда не звонят, чтобы получить коды Smart-ID, данные карты или доступ к интернет-банку. Любой подобный запрос следует воспринимать как явный сигнал опасности.
Инвестиционные схемы срабатывают из-за непонимания рисков
Еще один вывод исследования — высокая уверенность жителей в своих знаниях не всегда подтверждается на практике. 93% опрошенных считают, что хорошо разбираются в финансовой безопасности в цифровой среде. Однако результаты опроса показывают обратное: только примерно половина понимает базовую связь между риском и потенциальной доходностью, и именно эта ошибка часто приводит к росту числа жертв мошеннических «инвестиций».
В вопросах на критическое мышление результаты также оказались средними: 38% жителей ошиблись в элементарном логическом вопросе о росте риска. А более половины выбрали бы 50 евро сразу вместо 100 евро через год — что указывает на импульсивность и ориентацию на краткосрочную выгоду.
На фоне роста онлайн-покупок и интернет-операций Финансовый институт Swedbank призывает жителей быть особенно внимательными: мошеннические попытки становятся все более профессиональными и подстроенными под конкретные каналы общения. Поэтому любой «срочный» звонок, слишком выгодное предложение или непривычная ссылка — это повод остановиться и перепроверить информацию, а не действовать автоматически.