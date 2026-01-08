Иллюзия безопасности: 93% из нас думают, что умнее мошенников, но реальность пугает

Руководитель Финансового института Swedbank Рейнис Янсонс подчеркивает: уязвимость людей часто связана не только с инструментами мошенников, но и с желанием быстро реагировать. Как только разговор начинает звучать так, будто звонит банк или госструктура, критичность снижается. Одновременно, по его словам, социальные сети и интернет-реклама становятся для мошенников особенно удобной средой: там проще сохранять анонимность и быстро выходить на большую аудиторию.