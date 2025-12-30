Специалисты сообщили, какими способами мошенники будут выманивать деньги у жителей Латвии в новом году
В новом году привычный телефонный звонок или короткое сообщение могут оказаться началом тщательно продуманной ловушки. Специалисты фиксируют резкий рост активности мошенников в Латвии и предупреждают: способы, которыми у жителей будут выманивать деньги, становятся все сложнее и технологичнее.
Решение по безопасности для борьбы с телефонным мошенничеством, которое предлагает Bite Latvija, в четвертом квартале этого года заблокировало уже почти 660 тысяч мошеннических звонков. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий уровень активности за все время наблюдений.
Инструменты жуликов
По словам руководителя внутренних процессов безопасности Bite Latvija Херманиса Эриньша, такой рост является беспрецедентным показателем и свидетельствует о высокой организованности мошенников и их стратегическом подходе. Эксперт прогнозирует, что в следующем году мы будем чаще сталкиваться со звонками, созданными с помощью искусственного интеллекта, и гибридными мошенническими кампаниями. Подмена номеров сейчас является основным инструментом мошенников: чаще всего они используют латвийские номера, поскольку люди доверяют им больше, чем иностранным. Получая звонок с латвийского номера, человек с гораздо большей вероятностью ответит, чем в случае звонка с зарубежного номера.
Помимо подмены номеров на высоком уровне остаются так называемые звонки социальной инженерии, в ходе которых мошенники, например, торопят людей с совершением платежей или запугивают, рассказывая о несчастье с близким человеком и необходимости срочной финансовой помощи. Дополнительно в этом году стремительно выросло использование мошеннических методов, созданных с применением искусственного интеллекта, включая клонирование голоса и дипфейки. Речь идет об автоматизированных роботизированных звонках, а также звонках, в которых имитируется голос конкретного человека и стиль общения, что делает их особенно трудными для распознавания.
Новые схемы
По мнению специалисты, активность телефонных мошенников в будущем будет только расти, и уже в следующем году все чаще будут использоваться схемы, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также гибридные кампании, в которых в рамках одной схемы объединяются мошеннические звонки и СМС. Это создает у жертвы дополнительное ощущение достоверности и усиливает психологическое давление.
Например, мошенник сначала может отправить сообщение от имени государственного учреждения или банка с призывом совершить платеж, после чего следует звонок от злоумышленника, который выдает себя за сотрудника службы безопасности банка или представителя госоргана, чтобы окончательно ввести человека в заблуждение и добиться нужного ему действия.
