Специалисты сообщили, какими способами мошенники будут выманивать деньги у жителей Латвии в новом году

По словам руководителя внутренних процессов безопасности Bite Latvija Херманиса Эриньша, такой рост является беспрецедентным показателем и свидетельствует о высокой организованности мошенников и их стратегическом подходе. Эксперт прогнозирует, что в следующем году мы будем чаще сталкиваться со звонками, созданными с помощью искусственного интеллекта, и гибридными мошенническими кампаниями. Подмена номеров сейчас является основным инструментом мошенников: чаще всего они используют латвийские номера, поскольку люди доверяют им больше, чем иностранным. Получая звонок с латвийского номера, человек с гораздо большей вероятностью ответит, чем в случае звонка с зарубежного номера.