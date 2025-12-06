Возможно, латвийские банки заставят компенсировать клиентам украденные мошенниками деньги

"Сегодня единственная возможность человека, ставшего жертвой мошенников в Эстонии, бежать в банк или платежную компанию и писать заявление, что он этот платеж делать не хотел. Банк тогда обращается к другому банку, в который деньги ушли. А если и оттуда деньги уже исчезли, то клиент, в принципе, остается с носом. Он может обратиться в полицию, но если деньги ушли за пределы Евросоюза или цепочка этих платежей очень длинная, получить средства обратно будет сложно. И вот сейчас Евросоюз хочет сделать что-то подобное, как в Великобритании, где банк должен будет компенсировать ущерб. Но с одной оговоркой", – сказал он.