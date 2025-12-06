Возможно, латвийские банки заставят компенсировать клиентам украденные мошенниками деньги
Правительства стран ЕС и Европарламент договорились о новых правилах борьбы с интернет-мошенничеством. Как сообщает rus.err.ee, банки должны будут лучше защищать своих клиентов от утечек данных, замораживать подозрительные операции, а если механизмы предотвращения обмана не применяются, то и покрывать убытки.
Новые требования
По информации rus.err.ee, правительства стран Евросоюза и Европейский парламент договорились об усилении защиты от интернет-мошенничества. Новые требования в числе прочего возлагают на поставщиков платежных услуг ответственность за покрытие убытков клиентов, если не применяются надлежащие механизмы предотвращения обмана. Эти правила также обязывают их замораживать подозрительные операции. Также банки должны будут обеспечить клиентам возможность обратиться в службу поддержки с реальными сотрудниками, а не ограничиваться чат-ботами.
По словам специалиста по финансовым регуляциям Дмитрия Куравкина, похожие правила уже порядка двух лет действуют в Великобритании, и там со внедрением этой системы проверки со стороны банков усилились.
"Сегодня единственная возможность человека, ставшего жертвой мошенников в Эстонии, бежать в банк или платежную компанию и писать заявление, что он этот платеж делать не хотел. Банк тогда обращается к другому банку, в который деньги ушли. А если и оттуда деньги уже исчезли, то клиент, в принципе, остается с носом. Он может обратиться в полицию, но если деньги ушли за пределы Евросоюза или цепочка этих платежей очень длинная, получить средства обратно будет сложно. И вот сейчас Евросоюз хочет сделать что-то подобное, как в Великобритании, где банк должен будет компенсировать ущерб. Но с одной оговоркой", – сказал он.
Транзакции замедлятся
"В Евросоюзе хотят только ограничиться мошенничествами, когда мошенник сам притворяется работником банка или от имени якобы банка публикует какие-то рекламные сообщения в социальных сетях и так далее. Если такой случай произойдет, а банк этот платеж пропустит и не применит меры, то должен будет нести ответственность. Когда это вступит в силу, еще непонятно, будем думать, что где-то в конце следующего года", – сказал эксперт.
Как пояснил Куравкин, хотя новые правила не распространяются на все виды мошенничества, в таком подходе есть своя логика. В той же Великобритании количество обманов несколько увеличилось, поскольку жители слегка потеряли бдительность, надеясь на компенсации.
Ожидается, что новые требования неизбежно приведут к более тщательным проверкам платежей. А это, в свою очередь, может замедлить транзакции. По словам специалиста, опыт Великобритании показывает, что некоторые переводы могут рассматриваться в течение полутора дней.
Тем временем, как ранее писал Otkrito.lv, рижан предупредили о новой волне телефонного мошенничества.