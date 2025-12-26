В Латвию идет похолодание - к вечеру субботы возможен снег

В первой половине дня в субботу ожидаются небольшие осадки, однако к вечеру, с поступлением более холодной воздушной массы, температура воздуха понизится, и дождь перейдет в снег. В холодной воздушной массе над теплой водой залива будут формироваться кучевые облака, которые продолжат приносить осадки на более обширной территории и в воскресенье. Местами в центральных и восточных районах сформируется снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Под воздействием порывистого ветра видимость во время снегопада существенно ухудшится.