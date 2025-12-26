В Латвию идет похолодание - к вечеру субботы возможен снег
В ночь на субботу и в первой половине дня ожидаются небольшие осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облака местами в центральных и восточных районах принесут небольшой дождь, локально также мокрый снег. Северо-западный и западный ветер будет слабым до умеренного, к утру начнет усиливаться. Ожидается, что на обширной территории сложатся благоприятные условия для образования тумана и дымки. Воздух остынет до 0…+5 градусов, лишь в восточных районах температура воздуха будет преимущественно отрицательной.
В столице существенных осадков не ожидается, однако облачности в небе будет много. Северо-западный и западный ветер продолжит дуть слабо до умеренно. Минимальная температура воздуха составит +4…+5 градусов.
В первой половине дня в субботу ожидаются небольшие осадки, однако к вечеру, с поступлением более холодной воздушной массы, температура воздуха понизится, и дождь перейдет в снег. В холодной воздушной массе над теплой водой залива будут формироваться кучевые облака, которые продолжат приносить осадки на более обширной территории и в воскресенье. Местами в центральных и восточных районах сформируется снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Под воздействием порывистого ветра видимость во время снегопада существенно ухудшится.
В утренние часы в субботу усилится северо-западный ветер, западный ветер начнет набирать силу, в порывах достигая 17–22 метров в секунду, а во второй половине дня для прибрежных районов уже может быть объявлено предупреждение оранжевого уровня о очень сильном ветре с порывами от 25 метров в секунду.
Температура воздуха как днем, так и ночью в основном будет находиться в пределах -1…+4 градусов, лишь в дневные часы субботы столбик термометра поднимется до +3…+7 градусов.