В Екабпилсе и Виесите оборудуют 10 убежищ: что уже решено и сколько это стоит
В Екабпилсском крае для нужд убежищ планируется адаптировать десять объектов, которые расположены только в городах — Екабпилсе и Виесите, сообщило агентство LETA со ссылкой на самоуправление края.
Самоуправление подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта «Адаптация объектов гражданской обороны Екабпилсского края под убежища III категории». Цель проекта — обновление помещений в зданиях самоуправления, приспособив их для обустройства убежищ третьей категории, чтобы обеспечить защиту жителей в случае военного вторжения, войны или катастрофы, снизив воздействие ударной волны внешнего взрыва и осколков.
В ходе реализации проекта в зданиях самоуправления будут проведены работы по обновлению помещений и закуплено оборудование, чтобы обеспечить соответствие функциональным требованиям убежищ третьей категории. Работы пройдут по адресам: улицы Межа, 12; Яуная, 44; Думу, 1; Бривибас, 45; Бривибас, 2j; Ригас, 212; Ригас, 192; Яуная, 39i; Вецпилсетас лаукумс, 3. За пределами Екабпилса убежище будет расположено в Виесите по адресу: улица Павасара, 6a.
Общие относимые расходы проекта составляют 1 126 671 евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития — 389 410 евро, а софинансирование самоуправления Екабпилсского края — 737 261 евро.
Срок реализации проекта — до конца декабря 2027 года.