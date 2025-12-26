В Екабпилсе и Виесите оборудуют 10 убежищ: что уже решено и сколько это стоит

Самоуправление подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта «Адаптация объектов гражданской обороны Екабпилсского края под убежища III категории». Цель проекта — обновление помещений в зданиях самоуправления, приспособив их для обустройства убежищ третьей категории, чтобы обеспечить защиту жителей в случае военного вторжения, войны или катастрофы, снизив воздействие ударной волны внешнего взрыва и осколков.