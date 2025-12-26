Любовь в 2026-м будет держаться не на романтике: 3 навыка, которые спасают пары

Не бывает отношений без трений. Разница между крепкими и хрупкими парами — не в том, что первые не ругаются, а в том, что они умеют возвращаться друг к другу. В 2026-м это особенно важно: общий фон тревожнее, люди быстрее выгорают, и терпения меньше. Здесь ключевой навык — ремонтировать контакт.