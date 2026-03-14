Европа должна готовиться к последствиям: латвийский эксперт о возможной эскалации конфликта в Иране
Обострение конфликта вокруг Ирана может привести к куда более серьезным последствиям, чем локальное противостояние. Эксперты предупреждают: возможны инциденты с участием стран НАТО, новые волны беженцев и угрозы для мировой экономики.
Конфликт вокруг Ирана продолжает обостряться, и международное сообщество все чаще выражает обеспокоенность возможными последствиями его дальнейшей эскалации. По мнению экспертов, существует риск того, что противостояние может распространиться и создать серьезные угрозы как для безопасности, так и для мировой экономики. Об этом в программе «Globuss» на TV24 заявил исследователь Латвийского института внешней политики и преподаватель Рижского университета Страдиня Том Ратфелдерс.
По его словам, европейские государства внимательно следят за развитием ситуации и предупреждают о возможности расширения конфликта. «Мы видим, что европейские страны подчеркивают: этот конфликт вполне может расшириться. Мы не можем исключить конкретные инциденты, в которые будут вовлечены даже страны — члены НАТО, например Турция. Мы также знаем, что у Великобритании есть военная база совсем рядом — на Кипре», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что одним из возможных последствий конфликта могут стать новые потоки беженцев из региона Ближнего Востока. Однако, по словам Ратфелдерса, пока рано делать однозначные прогнозы.
«В принципе нельзя исключать, что появятся новые беженцы. Мы уже видели подобные процессы в Ливане и Сирии, когда люди покидали свои дома и искали безопасность в других странах», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что сейчас в самом Иране уже наблюдается внутренняя миграция населения. Многие жители столицы покидают Тегеран и переезжают в более отдаленные города внутри страны. «Они покидают столицу и пытаются найти более безопасные места», — отметил Ратфелдерс. Отвечая на вопрос о том, могут ли иранцы массово покидать страну, как это происходило в Сирии, эксперт подчеркнул, что делать такие прогнозы пока преждевременно. «Я бы пока не стал заходить так далеко в прогнозах. Сейчас нужно наблюдать, какие последствия будут у этих ударов и смогут ли люди позже вернуться домой или нет», — сказал он.
По словам Ратфелдерса, Европа в нынешней ситуации в основном выступает в роли наблюдателя и реагирующей стороны. «Европа наблюдает за происходящим и должна будет справляться с последствиями. В этой истории она скорее находится в роли реагирующего игрока. Мне кажется, что она не является тем участником, который может сразу кардинально изменить ситуацию», — подчеркнул эксперт.