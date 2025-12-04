Перерасчет пенсии и пособий: рижан предупреждают о новой волне телефонного мошенничества

Телефонные мошенники звонят и говорят, что человеку необходим перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Во время разговора запрашиваются личные данные, например, персональный код, номер банковского счета или другая конфиденциальная информация. Если человек отказывается предоставить эти данные, мошенники предлагают встретиться с социальным работником по адресу: Рига, улица Базницас, 19/23, указывая конкретное время, кабинет и имя работника.